Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко поделился ожиданиями от игры «красно-белых» во второй половине сезона.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Интересно будет посмотреть за "Спартаком" с новым тренером. Я всегда позитивно отношусь ко всему, поддержу любого игрока или тренера, чтобы все было на пользу команде. От "Спартака" всегда высокие ожидания со стороны болельщиков, этот клуб — номер один, для него есть только первое место.

Пропасть ли отставание в 11 очков от первого места? Не пропасть, можно постараться догнать. Но тут уже будет зависеть не только от "Спартака", но и от соперников.

Скрасит ли сезон победа в Кубке России? В идеале — да.

Если команда останется без трофеев? Идет процесс становления новой команды, нужно отпустить ситуацию, дать возможность тренеру показать то, что он хочет видеть. Хотелось бы, чтобы у Карседо было минимум два‑три года на работу», — цитирует Павленко «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место, набрав 29 очков за 18 туров.