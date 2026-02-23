Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о болельщиках своей команды после победы в 27-м туре АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:1).

Оливер Гласнер globallookpress.com

«На самом деле, болельщики могут высказать своё мнение таким образом, поскольку у них нет возможности обратиться напрямую, поэтому всё в порядке. Каждый имеет право высказывать точку зрению, меня неоднократно и хвалили. С другой стороны, я всегда буду говорить, что думаю, ведь всегда так делаю, поскольку уважаю каждого. Всё нормально.

Болельщики выражают своё мнение через баннеры, ведь сделать это другим путём сложно. Важно, что они поддерживали команду. С другой стороны, и это, опять же, не критика в адрес болельщиков, не неуважение, это просто моё мнение. Я так часто говорил, что в жизни, не только в футболе, в трудные моменты тебе нужна поддержка», — приводит слова Гласнера talkSPORT.

После этого матча «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 35-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Зриньски» в Лиге конференций 26-го февраля.