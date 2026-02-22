В 27-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». «Стекольщики» одержали победу со счетом 1:0.
На 61-й минуте игрок «Вулверхэмптона» Ладислав Крейчи получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 90-й минуте «Кристал Пэлас» забил победный гол, автором которого стал Эванн Гессан.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон1:0ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Эванн Гессан 90'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Жейде Канво, Крис Ричардс, Шади Риад (Эванн Гессан 72'), Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Уилл Хьюз (Даити Камада 46'), Исмаила Сарр, Йёрген Странн Ларсен, Ереми Пино (Бреннан Джонсон 77')
Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера (Анхель Гомес 90'), Андре, Жанрикне Беллегард (Жуан Гомес 87'), Адам Армстронг (Давид Мёллер Вольфе 63'), Толу Арокадаре, Матеуш Мане
Жёлтые карточки: Уилл Хьюз 15', Жейде Канво 31', Адам Уортон 41', Шади Риад 67', Исмаила Сарр 90+7' — Ладислав Крейчи 58', Андре 90+3'
Красная карточка: Ладислав Крейчи 61' (Вулверхэмптон)
После этого матча «Кристал Пэлас», набрав 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вулверхэмптон», имея в активе всего 10 очков, замыкает таблицу.