В 27-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». «Стекольщики» одержали победу со счетом 1:0.

На 61-й минуте игрок «Вулверхэмптона» Ладислав Крейчи получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 90-й минуте «Кристал Пэлас» забил победный гол, автором которого стал Эванн Гессан.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 1:0 Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:0 Эванн Гессан 90' Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Жейде Канво, Крис Ричардс, Шади Риад ( Эванн Гессан 72' ), Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Уилл Хьюз ( Даити Камада 46' ), Исмаила Сарр, Йёрген Странн Ларсен, Ереми Пино ( Бреннан Джонсон 77' ) Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера ( Анхель Гомес 90' ), Андре, Жанрикне Беллегард ( Жуан Гомес 87' ), Адам Армстронг ( Давид Мёллер Вольфе 63' ), Толу Арокадаре, Матеуш Мане Жёлтые карточки: Уилл Хьюз 15', Жейде Канво 31', Адам Уортон 41', Шади Риад 67', Исмаила Сарр 90+7' — Ладислав Крейчи 58', Андре 90+3' Красная карточка: Ладислав Крейчи 61' (Вулверхэмптон)

Статистика матча 3 Удары в створ 7 7 Удары мимо 2 61 Владение мячом 39 7 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 19 Фолы 13

После этого матча «Кристал Пэлас», набрав 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вулверхэмптон», имея в активе всего 10 очков, замыкает таблицу.