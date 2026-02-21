прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.28

22 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» борются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Кристал Пэлас» на 8 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Орлы» не смогли одолеть «Зриньски» (1:1).

До того команда с боем уступила «Бернли». Зато поединок с «Брайтоном» завершился натужным успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Орлы» ныне не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Кристал Пэлас» традиционно успешно противостоит «Вулверхэмптону». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» твердо стоят на вылет. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Вулверхэмптон» набрал всего лишь 10 очков в 27 матчах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» не уступили «Арсеналу» (2:2).

До того команда нанесла поражение скромному «Гримсби» (1:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Ноттингем Форестом» (0:0).

При этом «Вулверхэмптон» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Волки» постепенно приходят в себя. Команда не проигрывает уже 3 матча подряд.

При этом «Вулверхэмптон» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. И лишь «Бернли» пропускает чаще «вулвз».

Команда имеет проблемы как с надежностью тылов, так и в плане реализации. Зато в последних матчах «вулвз» несколько поднаторели в плане результатов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кристал Пэлас» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.96 и 1.85.

Прогноз: «Кристал Пэлас» пытается оторваться от опасной зоны, к тому же оппонент имеет ненадежные тылы.

Ставка: Победа «Кристал Пэласа» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «волки» не уступят сопернику.

