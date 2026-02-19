«Зенит» сообщил о расторжении арендного соглашения с защитником Ильей Киршем, который выступал за новороссийский «Черноморец».

Илья Кирш globallookpress.com

21-летний футболист из Владивостока продолжит сезон 2025/26 в составе «Пари НН». Нижегородский клуб подчеркнул, что имеет преимущественное право на выкуп контракта игрока.

Кирш перешел в «Черноморец» в июле 2025 года и провел 17 матчей без результативных действий. Контракт игрока с «Зенитом» действителен до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 450 тысяч евро.