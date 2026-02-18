Главный тренер «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс высказался о предстоящем поединке своей команды в матче 31-го тура АПЛ против «Арсенала».

Роб Эдвардс — главный тренер «Вулверхэмптона» globallookpress.com

«Некоторые игроки чувствуют себя неважно. Мы в любом случае внесём пару изменений, и, возможно, сделаем ещё пару, просто чтобы посмотреть, как себя чувствуют все.

На нас оказывается давление, но мы хотим показать действительно высокий уровень игры. Мы хотим продолжать совершенствоваться и развиваться, но, конечно, на («Арсенал») тоже оказывается давление, и от них ожидают многого. Они это почувствуют, и мы должны убедиться, что будем в игре, чтобы они тоже это почувствовали в дальнейшем«, — приводит слова Эдвардса BBC.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» состоится сегодня, 18-го февраля в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.