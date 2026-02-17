Пропустят ли «канониры» от аутсайдера?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

18 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» твердо стоят на вылет. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптон» набрал всего 9 очков в 26 поединках. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Вулвз» одолели «Гримсби» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Ноттингем Форестом» (0:0). А вот поединок с «Челси» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Хи Чван Хван — травмирован.

Состояние команды: «Вулвз» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

Причем «Вулверхэмптон» традиционно неудачно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены дать бой лидеру.«Вулвз» будут действовать с заметной оглядкой на тылы.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 4 пункта опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Канониры» разгромили «Уиган» (4:0).

До того команда не смогла одолеть «Брентфорд» (1:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Сандерленд» (3:0).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: Кай Хаверц, Микель Мерино — травмированы.

Состояние команды: «Канониры» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «волкам» команда не проигрывает уже 5 лет.

Все никак не раззабивается Виктор Дьекереш. Шведский форвард пока настрелял всего 8 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Микеля Артеты не намерена терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

«Вулвз» в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Арсенал» не проигрывал в 6 своих последних поединках

«Вулверхэмптон» не пропускает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Арсенал» нынче выглядит весьма выгодно, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева в последних матчах смотрелись довольно выгодно, не пропустив дважды кряду.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60