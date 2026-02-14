В 22-м туре немецкой Бундеслиги состоялся матч между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». Победу со счетом 3:0 одержали футболисты «Баварии».
На 22-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти, а через три минуты оформил дубль. На 70-й минуте Леон Горецка увеличил преимущество своей команды.
Результат матча
ВердерБремен0:3БаварияМюнхен
0:1 Гарри Кейн 22' пен. 0:2 Гарри Кейн 25' 0:3 Леон Горецка 70'
Вердер: Мио Бакхаус, Никлас Штарк (Самюэль Мбангуля 46'), Марко Фридль, Феликс Агу (Патрис Чович 65'), Йенс Стаге (Исаак Шмидт 65'), Сенне Линен, Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас, Марко Грюлль, Карим Кулибали (Хулиан Малатини 61'), Джастин Нджинма (Юкинари Сугавара 79')
Бавария: Мануэль Нойер (Йонас Урбиг 46'), Йозуа Киммих (Том Бишоф 76'), Жонатан Та, Ким Мин Джэ, Йосип Штанишич (Альфонсо Дэвис 69'), Луис Диас, Леннарт Карл, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Гарри Кейн (Николас Джексон 86'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала 69')
Жёлтые карточки: Сенне Линен 28', Никлас Штарк 37', Кэмерон Пуэртас 90' — Джамал Мусиала 80'
После этого матча «Вердер» с 19 очками находится на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги. «Бавария» с 57 очками продолжает лидировать в чемпионате Германии.
В следующем туре «Вердер» 22 февраля сыграет на выезде против «Санкт-Паули», а «Бавария» 21 февраля примет «Айнтрахт» на своем стадионе.