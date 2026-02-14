В 22-м туре немецкой Бундеслиги состоялся матч между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». Победу со счетом 3:0 одержали футболисты «Баварии».

Гарри Кейн globallookpress.com

На 22-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти, а через три минуты оформил дубль. На 70-й минуте Леон Горецка увеличил преимущество своей команды.

Результат матча Вердер Бремен 0:3 Бавария Мюнхен 0:1 Гарри Кейн 22' пен. 0:2 Гарри Кейн 25' 0:3 Леон Горецка 70' Вердер: Мио Бакхаус, Никлас Штарк ( Самюэль Мбангуля 46' ), Марко Фридль, Феликс Агу ( Патрис Чович 65' ), Йенс Стаге ( Исаак Шмидт 65' ), Сенне Линен, Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас, Марко Грюлль, Карим Кулибали ( Хулиан Малатини 61' ), Джастин Нджинма ( Юкинари Сугавара 79' ) Бавария: Мануэль Нойер ( Йонас Урбиг 46' ), Йозуа Киммих ( Том Бишоф 76' ), Жонатан Та, Ким Мин Джэ, Йосип Штанишич ( Альфонсо Дэвис 69' ), Луис Диас, Леннарт Карл, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Гарри Кейн ( Николас Джексон 86' ), Серж Гнабри ( Джамал Мусиала 69' ) Жёлтые карточки: Сенне Линен 28', Никлас Штарк 37', Кэмерон Пуэртас 90' — Джамал Мусиала 80'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 7 Удары мимо 1 35 Владение мячом 65 2 Угловые удары 4 2 Офсайды 3 10 Фолы 6

После этого матча «Вердер» с 19 очками находится на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги. «Бавария» с 57 очками продолжает лидировать в чемпионате Германии.

В следующем туре «Вердер» 22 февраля сыграет на выезде против «Санкт-Паули», а «Бавария» 21 февраля примет «Айнтрахт» на своем стадионе.