«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника «Интера» Федерико Димарко. Об этом сообщает Tuttosport.

Федерико Димарко — защитник «Интера» globallookpress.com

Стало известно, что представитель «красных дьяволов» будет наблюдать за игрой игрока оборону в матче 25-го тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом».

Руководство миланского клуба хочет продлить контракт с Димарко, «Интер» не намерен продавать футболиста. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027-го года.

В нынешнем сезоне Димарко провел за «Интер» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 13 голевых передач.