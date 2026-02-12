В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Сандерленд» со счетом 1:0.
Три очка команде Арне Слота принес точный удар Вирджила ван Дейка с передачи Мохамеда Салаха на 61-й минуте.
Результат матча
СандерлендСандерленд0:1ЛиверпульЛиверпуль
0:1 Вирджил ван Дейк 61'
Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете (Лютсхарел Гертрейда 80'), Рейнилду Мандава, Трай Хам (Чемсдин Талби 80'), Ноа Садики, Абиб Диарра (Вильсон Изидор 90'), Энцо Ле Фе, Нильсон Ангуло (Ромейн Мандл 80'), Брайан Бробби
Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Флориан Вирц, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Ватару Эндо (Джо Гомес 69'), Уго Экитике (Федерико Кьеза 88'), Коди Матес Гакпо (Кёртис Джонс 75')
Жёлтая карточка: Рейнилду Мандава 24' (Сандерленд)
«Ливерпуль» набрал 42 зачетных балла и закрепился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Сандерленд» с 36 очками остался на 11-й позиции.