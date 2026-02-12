В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Сандерленд» со счетом 1:0.

Три очка команде Арне Слота принес точный удар Вирджила ван Дейка с передачи Мохамеда Салаха на 61-й минуте.

Результат матча

Сандерленд Сандерленд 0:1 Ливерпуль Ливерпуль

0:1 Вирджил ван Дейк 61'

Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете ( Лютсхарел Гертрейда 80' ), Рейнилду Мандава, Трай Хам ( Чемсдин Талби 80' ), Ноа Садики, Абиб Диарра ( Вильсон Изидор 90' ), Энцо Ле Фе, Нильсон Ангуло ( Ромейн Мандл 80' ), Брайан Бробби

Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Флориан Вирц, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Ватару Эндо ( Джо Гомес 69' ), Уго Экитике ( Федерико Кьеза 88' ), Коди Матес Гакпо ( Кёртис Джонс 75' )

Жёлтая карточка: Рейнилду Мандава 24' (Сандерленд)