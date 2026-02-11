Нападающий «Челси» Жоао Педро поделился своими мыслями о ничейном результате в матче 26-го тура Премьер-лиги против «Лидс Юнайтед», который завершился со счетом 2:2.

Жоао Педро globallookpress.com

«Мы очень разочарованы, потому что, по моему мнению, мы отлично начали игру. Мы уверенно контролировали ход матча, ведя в счёте 1:0 и 2:0, но затем пропустили два гола. Этот сезон полон подобных ситуаций. Нам нужно сосредоточиться и приложить все усилия, чтобы начать побеждать. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в первую четвёрку, мы не можем терять очки таким образом», — цитирует Педро официальный сайт «Челси».

Педро открыл счёт в матче на 24-й минуте, забив гол. Кроме того, в составе «Челси» отличился Коул Палмер. Однако «Лидс Юнайтед» сумел отыграться, забив два гола.