Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

Бернарду Силва — полузащитник «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Разумеется, этот стадион для меня самый непростой во всей Премьер-лиге. Обычно для большинства команд ничья здесь — неплохой результат, но мы хотели забить победный гол. Когда я поразил ворота, был счастлив, но понимал, что нужно ещё постараться. И у Эрлинга (Холанна) это получилось.

Думаю, вся команда понимала, если проиграем в этом матче, то чемпионская гонка завершена. Чувствовали, что нам просто необходимо победить. Это приближает нас (к первому месту), надежда есть. Мы будем сражаться до самого конца, но шесть очков (отставания) есть шесть очков, нужно и дальше упорно работать.

Конечно же, мы рады, но эти заработанные очки значат столько же, сколько и те, что мы упустили. В начале года мы проявили себя не лучшим образом, это расстраивает. Мы могли бы находиться ближе к "Арсеналу".

Сегодня я счастлив, ведь это самый непростой стадион всей Англии. Я очень рад», — приводит слова Силвы официальный сайт «горожан».

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Горожане» отстают от лидерства в чемпионате на 6 баллов. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют против «Фулхэма» 11-го февраля.