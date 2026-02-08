Доминик Собослаи положил невероятный гол со штрафного, а «Ливерпуль» уже тянулся к победе. Но «Манчестер Сити» прошёл сквозь давление «Энфилда», нашёл свои моменты на последних минутах и перевернул матч двумя голами, которые, возможно, станут ключевыми в чемпионской гонке.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Доминик Собослаи 74' 1:1 Бернарду Силва 84' 1:2 Эрлинг Холанд 90+3' пен. 1:3 Райан Шерки 90+10' Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез ( Федерико Кьеза 90' ), Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Флориан Вирц, Коди Матес Гакпо ( Кёртис Джонс 85' ), Уго Экитике Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов ( Райан Шерки 61' ), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Омар Мармуш ( Рубен Диаш 61' ), Эрлинг Холанд, Энтойн Семеньо ( Натан Аке 90' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Вирджил ван Дейк 47' — Омар Мармуш 42', Марк Гехи 69', Эрлинг Холанд 90+4', Бернарду Силва 90+7' Красная карточка: Доминик Собослаи 90+10' (Ливерпуль)

Статистика матча 4 Удары в створ 7 8 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 5 Угловые удары 4 6 Офсайды 2 13 Фолы 16

На старте матча Пепу Гвардиоле точно многое нравилось в игре «Сити». Гости контролировали матч, но выстроенная доминация не превращалась в голы. Холанн не забил на второй минуте после выхода 1 на 1 и блестящей игры Алисона, и до перерыва «горожане» не создали ничего лучше. В общем, «Сити» комфортно чувствовал себя в первом тайме.

Момент Холанна на первых минутах globallookpress.com

Бернарду Силва дирижировал из глубины, помогая раскачивать фланги и протаскивать мяч через линии. Айт-Нури добавлял скорость на левом фланге, а впереди Холанн с Мармушем и Семеньо искали пространство за спинами защитников. При этом «Ливерпуль» выглядел нервно, защитники часто нервничали и просто били вперёд, а Вирц и Экитике слишком долго думали с мячом в ногах.

У хозяев до перерыва почти не было того, что можно было бы назвать стабильной атакой. Был момент, где Доннарумма сыграл неидеально на выходе, и Салах попытался перебросить его с острого угла. Были отдельные перспективные комбинации, но в целом первый тайм «Сити» выиграл «по очкам».

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Ливерпуль» включается после перерыва, Собослаи забивает шедевр

С началом второго тайма «Ливерпуль» поднялся выше, стал агрессивнее в прессинге и не давал «Сити» беззаботно держать мяч. Салах начал находить зоны на своём фланге, Экитике стал острее, Вирц добавил движения между линиями. Самый яркий отрезок этого давления — момент, когда Экитике рванул в штрафную, получил идеальный навес от Салаха и… не попал головой в дальний угол. И всё-таки «Ливерпуль» дождался своего момента, который просится в подборки лучших голов сезона.

На 74-й минуте Доминик Собослаи, который вынужденно вышел справа в обороне, решился на удар со штрафного примерно с 30 метров. «Сити» поставил смешную для такой точки стенку (всего двух игроков) и, кажется, ожидал навеса или розыгрыша. А Собослаи взял и ударил — мяч от штанги влетел в сетку с идеальной подкруткой от вратаря. Доннарумма смотрел и понимал, что прыгать нет смысла.

Доминик Собослаи празднует гол globallookpress.com

«Энфилд» на секунду поверил, что всё сложилось идеально. Вторым таймом «Ливерпуль» сломил соперника, одним ударом оформил результат, дальше остаётся только доиграть. Проблема была в том, что «Сити» в случае поражения оказался бы в катастрофической ситуации с точки зрения чемпионской гонки. Поэтому «доиграть» против такой команды Пепа было просто невозможно.

Бернарду подарил надежду, Холанн добил

Гвардиола в концовке решился на риск, отправив почти всю команду в штрафную «Ливерпуля», — и риск окупился. На 84-й минуте Холанн выиграл верх, мяч отскочил к линии вратарской, и Бернарду Силва оказался в нужной зоне и в нужную секунду. 1:1, «Сити» снова поверил в себя.

Бернарду Силва globallookpress.com

А дальше матч просто не мог закончиться вничью. В классической энфилдской развязке кто-то обязательно должен был победить, и в этот раз «Сити» оказался хладнокровнее. Арбитр добавил семь минута, в одной из атак «Сити» Матеуш Нуньеш рванул к мячу после длинного заброса в не самой опасной ситуации. Алисон вышел на перехват и… не успел, срубив соперника в штрафной. Пенальти выглядел очевидным, хоть хозяева и пытались спорить.

Холанн подошёл к точке и сделал всё, как нужно. 1:2 — и «Сити» впервые за долгое время на «Энфилде» оказался в роли команды, которая дожала «Ливерпуль» и увезла очки. Вместе с этим команда Гвардиолы ответила на критику своей игры во вторых таймах, теперь об этом будут говорить явно меньше.

Гол Холанна с пенальти globallookpress.com

Хаос в концовке

На этом матч мог бы закончиться, но, видимо, не хватило эмоций. «Ливерпуль» пошёл ва-банк, Алисон в концовке пришёл на стандарт, а после отбора «Сити» полетел контратаковать на пустые ворота. Райан Шерки покатил мяч в створ с центра поля, и после жёсткой борьбы Собослаи и Холанна гол всё-таки случился.

Но дальше включился ВАР и началось почти абсурдное расследование фолов. В забеге к мячу Собослаи сначала придержал Холанна, потом сам оказался впереди, затем Холанн ответил своим нарушением. Судья после просмотра принял решение наказать за первое действие: красная Собослаи, гол отменён, «Сити» получает лишь штрафной. И этим всё завершилось, без преимущества в два мяча, но с ощущением, что гости бы забили ещё парочку, если бы матч длился на десять минут дольше.

Красная карточка Собослаи globallookpress.com

«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до шести очков, сделал это с характером и в ситуации, где многие бы просели психологически. Но дальше Пепу Гвардиоле точно не будет легче, график с матчами раз в три дня остаётся, а в марте добавится ещё и плей-офф Лиги Чемпионов. Чемпионская гонка начинает разгораться.

Календарь и таблица АПЛ

А «Ливерпуль» проиграл едва ли не самым обидным способом из возможных. Команда Слота уже чувствовала победу, была на эмоциональном подъёме после гола Собослаи, а потом допустила два эпизода, за которые в топ-матчах не прощают. И теперь, помимо потери очков, добавилась ещё и кадровая проблема — удаление Сободослаи оставляет вопрос о том, кем закрывать правый фланг обороны в следующей игре.