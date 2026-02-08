Доминик Собослаи положил невероятный гол со штрафного, а «Ливерпуль» уже тянулся к победе. Но «Манчестер Сити» прошёл сквозь давление «Энфилда», нашёл свои моменты на последних минутах и перевернул матч двумя голами, которые, возможно, станут ключевыми в чемпионской гонке.
Результат матча
На старте матча Пепу Гвардиоле точно многое нравилось в игре «Сити». Гости контролировали матч, но выстроенная доминация не превращалась в голы. Холанн не забил на второй минуте после выхода 1 на 1 и блестящей игры Алисона, и до перерыва «горожане» не создали ничего лучше. В общем, «Сити» комфортно чувствовал себя в первом тайме.
Бернарду Силва дирижировал из глубины, помогая раскачивать фланги и протаскивать мяч через линии. Айт-Нури добавлял скорость на левом фланге, а впереди Холанн с Мармушем и Семеньо искали пространство за спинами защитников. При этом «Ливерпуль» выглядел нервно, защитники часто нервничали и просто били вперёд, а Вирц и Экитике слишком долго думали с мячом в ногах.
У хозяев до перерыва почти не было того, что можно было бы назвать стабильной атакой. Был момент, где Доннарумма сыграл неидеально на выходе, и Салах попытался перебросить его с острого угла. Были отдельные перспективные комбинации, но в целом первый тайм «Сити» выиграл «по очкам».
«Ливерпуль» включается после перерыва, Собослаи забивает шедевр
С началом второго тайма «Ливерпуль» поднялся выше, стал агрессивнее в прессинге и не давал «Сити» беззаботно держать мяч. Салах начал находить зоны на своём фланге, Экитике стал острее, Вирц добавил движения между линиями. Самый яркий отрезок этого давления — момент, когда Экитике рванул в штрафную, получил идеальный навес от Салаха и… не попал головой в дальний угол. И всё-таки «Ливерпуль» дождался своего момента, который просится в подборки лучших голов сезона.
На 74-й минуте Доминик Собослаи, который вынужденно вышел справа в обороне, решился на удар со штрафного примерно с 30 метров. «Сити» поставил смешную для такой точки стенку (всего двух игроков) и, кажется, ожидал навеса или розыгрыша. А Собослаи взял и ударил — мяч от штанги влетел в сетку с идеальной подкруткой от вратаря. Доннарумма смотрел и понимал, что прыгать нет смысла.
«Энфилд» на секунду поверил, что всё сложилось идеально. Вторым таймом «Ливерпуль» сломил соперника, одним ударом оформил результат, дальше остаётся только доиграть. Проблема была в том, что «Сити» в случае поражения оказался бы в катастрофической ситуации с точки зрения чемпионской гонки. Поэтому «доиграть» против такой команды Пепа было просто невозможно.
Бернарду подарил надежду, Холанн добил
Гвардиола в концовке решился на риск, отправив почти всю команду в штрафную «Ливерпуля», — и риск окупился. На 84-й минуте Холанн выиграл верх, мяч отскочил к линии вратарской, и Бернарду Силва оказался в нужной зоне и в нужную секунду. 1:1, «Сити» снова поверил в себя.
А дальше матч просто не мог закончиться вничью. В классической энфилдской развязке кто-то обязательно должен был победить, и в этот раз «Сити» оказался хладнокровнее. Арбитр добавил семь минута, в одной из атак «Сити» Матеуш Нуньеш рванул к мячу после длинного заброса в не самой опасной ситуации. Алисон вышел на перехват и… не успел, срубив соперника в штрафной. Пенальти выглядел очевидным, хоть хозяева и пытались спорить.
Холанн подошёл к точке и сделал всё, как нужно. 1:2 — и «Сити» впервые за долгое время на «Энфилде» оказался в роли команды, которая дожала «Ливерпуль» и увезла очки. Вместе с этим команда Гвардиолы ответила на критику своей игры во вторых таймах, теперь об этом будут говорить явно меньше.
Хаос в концовке
На этом матч мог бы закончиться, но, видимо, не хватило эмоций. «Ливерпуль» пошёл ва-банк, Алисон в концовке пришёл на стандарт, а после отбора «Сити» полетел контратаковать на пустые ворота. Райан Шерки покатил мяч в створ с центра поля, и после жёсткой борьбы Собослаи и Холанна гол всё-таки случился.
Но дальше включился ВАР и началось почти абсурдное расследование фолов. В забеге к мячу Собослаи сначала придержал Холанна, потом сам оказался впереди, затем Холанн ответил своим нарушением. Судья после просмотра принял решение наказать за первое действие: красная Собослаи, гол отменён, «Сити» получает лишь штрафной. И этим всё завершилось, без преимущества в два мяча, но с ощущением, что гости бы забили ещё парочку, если бы матч длился на десять минут дольше.
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до шести очков, сделал это с характером и в ситуации, где многие бы просели психологически. Но дальше Пепу Гвардиоле точно не будет легче, график с матчами раз в три дня остаётся, а в марте добавится ещё и плей-офф Лиги Чемпионов. Чемпионская гонка начинает разгораться.
А «Ливерпуль» проиграл едва ли не самым обидным способом из возможных. Команда Слота уже чувствовала победу, была на эмоциональном подъёме после гола Собослаи, а потом допустила два эпизода, за которые в топ-матчах не прощают. И теперь, помимо потери очков, добавилась ещё и кадровая проблема — удаление Сободослаи оставляет вопрос о том, кем закрывать правый фланг обороны в следующей игре.