«Манчестер Сити» в волевом стиле обыграл «Ливерпуль» (2:1) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол «мерсисайдцы» забили на 74-й минуте благодаря точному удару Доминика Собослаи.
«Манчестер Сити» сумел сравнять счет спустя 10 минут, отличился Бернарду Силва.
Уже на 90+3-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Ливерпуля». Нападающий «горожан» Эрлинг Холанн уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль1:2Манчестер СитиМанчестер
1:0 Доминик Собослаи 74' 1:1 Бернарду Силва 84' 1:2 Эрлинг Холанд 90+3' пен. 1:3 Райан Шерки 90+10'
Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез (Федерико Кьеза 90'), Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Флориан Вирц, Коди Матес Гакпо (Кёртис Джонс 85'), Уго Экитике
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов (Райан Шерки 61'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Омар Мармуш (Рубен Диаш 61'), Эрлинг Холанд, Энтойн Семеньо (Натан Аке 90'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Вирджил ван Дейк 47' — Омар Мармуш 42', Марк Гехи 69', Эрлинг Холанд 90+4', Бернарду Силва 90+7'
Красная карточка: Доминик Собослаи 90+10' (Ливерпуль)
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 6-й строчке (39).