Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе «шмелей» голы записали на свой счет Юлиан Брандт на 38-й минуте и Серу Гирасси на 87-й минуте.
У «Вольфсбурга» единственный гол забил Константинос Кульеракис на 52-й минуте.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург1:2Боруссия ДДортмунд
0:1 Юлиан Брандт 38' 1:1 Константинос Кульеракис 52' 1:2 Серу Гирасси 87'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер (Jan Burger 17'), Денис Вавро, Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Максимилиан Арнольд, Кристиан Эриксен, Кевин Паредес (Йеспер Линдстрём 65'), Адам Дагим (Маттиас Сванберг 83'), Кенто Сиогай (Ловро Майер 65'), Мохамед Амура (Дженан Пейчинович 84')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Фабиу Силва 69'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Карни Чуквуэмека 89'), Феликс Нмеча (Салих Озкан 89'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Рами Бенсебаини 89'), Максимилиан Байер, Джоб Беллингем
Жёлтые карточки: Адам Дагим 47' — Нико Шлоттербек 51'
После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе. «Вольфсбург» — на 15-й строчке с 19-ю баллами.