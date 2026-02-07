После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе. «Вольфсбург» — на 15-й строчке с 19-ю баллами.

У «Вольфсбурга» единственный гол забил Константинос Кульеракис на 52-й минуте.

В составе «шмелей» голы записали на свой счет Юлиан Брандт на 38-й минуте и Серу Гирасси на 87-й минуте.

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

