прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.22

7 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 17:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» борются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Кельну» (0:1).

До того команда была бита «Майнцем» (1:3). А вот поединок с «Хайденхаймом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: Мориц Йенц — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Волки» нынче находятся на спаде. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Вольфсбург» традиционно удачно противостоит «Боруссии» Д. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» мотивированы отдалиться от опасной зоны.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Черно-желтые» бьются за Серебряную салатницу. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д на 6 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Черно-желтые» переиграли «Хайденхайм» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Унион» (3:0).

При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-желтые» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

При этом «Боруссия» Д в среднем пропускает гол за матч. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный.

«Черно-желтые» в трех последних очных поединках одолели «Вольфсбург». Вот и в нынешней диспозиции команда намерена добыть три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Да и Серу Гирасси постарается записать в свой актив очередной забитый мяч.

Статистика для ставок

«Черно-желтые» в среднем забивают 2 гола за матч

«Волки» в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Вольфсбург» уступил «Боруссии» Д в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Дортмундцы мотивированы подтянуться к лидеру, так что явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «волков» частенько совершает результативные ошибки.

2.22 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Д позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Д принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40