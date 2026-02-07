В субботу, 7 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вольфсбург» примет дортмундскую «Боруссию». Начало игры — в 17:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

45+4' Перерыв! «Боруссия» выигрывает у «Вольфсбурга» 1:0 при довольно ощутимом игровом преимуществе — нужно хозяевам срочно что-то менять, если они планируют сегодня брать очки.

45+3' Сильный удар Беллингема от угла штрафной не без трудностей перевёл на угловой Грабара.

45+2' Очень неудачная дальняя попытка от Шлоттербека — мяч улетел выше ворот.

45+1' Три минуты добавлено к первому тайму.

45' И ещё один удар Нмечи метров с 10 заблокировали защитники — из отличной позиции бил хавбек гостей.

43' Четыре удара в течение 15 секунд нанесли дортмундцы из чужой штрафной, все были заблокированы. Мощно давит «Боруссия», хочет забить второй в раздевалку.

Статистика матча 0 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 30 Владение мячом 70 2 Угловые удары 6 0 Офсайды 1 6 Фолы 3

42' И снова было опасно! Гирасси уже на дальней штанге выиграл воздух, но тут ворота спас грудью защитник «Вольфсбурга».

41' Ещё один угловой подадут гости — Беллингем пасовал в штрафную и попал в ногу соперника.

40' Продолжает «Дортмунд» держать мяч под контролем и после забитого гола.

38' ГОООЛ! 0:1! Юлиан Брандт! Простейший гол «Боруссия» забивает после углового: Рюэрсон навесил слева на ближнюю штангу, где Брандт отклеился от Бюргера и замкнул головой в ворота.

37' Не выпускает «Дортмунд» хозяев с их половины, осаждает штрафную «Вольфсбурга».

35' Закончилась эта атака фолом Эриксена — мяч снова у «Боруссии».

34' Редкий случай, когда долго мячом владеют хозяева. В позиционной атаке «Вольфсбург».

33' Байер в одиночку протащил мяч в чужую штрафную под прессингом нескольких игроков «Вольфсбурга», но в конце концов его лишился.

32' Перекладина спасла «Вольфсбург»! Провалились хозяева в защите, Байер беспрепятственно ударил из штрафной по воротам — мяч рикошетом от ноги Вавро попал в каркас и отскочил в поле!

30' Размашистая атака «Боруссии» закончилась мощным выстрелом Рюэрсона выше цели.

29' Байер упал в штрафной хозяев и долго держался за ногу — похоже, наступил на неё Бюргер, но судья криминала в этом эпизоде не обнаружил.

28' Очередной заблокированный удар — Беллингем с дистанции пробил в Эриксена.

27' Огрызнулся опасным выпадом «Вольфсбург» и вновь отходит назад — «Боруссия» свою атаку снова строит.

25' Супершанс запорол Амура! Чистый выход один на один не реализовал — целил в девятку и совсем немного промахнулся.

24' Ещё один дальний удар от хозяев — Амура бил низом и даже не попал в створ.

23' Неточно пробил Нмеча из штрафной соперника, активно мешали ему игроки «Вольфсбурга».

22' Снова в атаке «Боруссия». «Вольфсбург» особо высоко эти атаки не встречает, довольно близко к своим воротам прижимается.

21' Прямо в створ закручивал от углового флага Эриксен, но Кобель был готов и отбил мяч.

20' Два в три бежали хозяева сейчас, Амура вырезал в центр, но там Шлоттербек успел вынести мяч на угловой.

19' Не получилось у «Вольфсбурга» довести до удара перспективную атаку левым флангом. Мяч после прострела Бюргера проскочил через всю штрафную «Боруссии», замкнуть оказалось некому.

18' И первая вынужденная замена у нас: Фишер не может продолжать матч — вместо него у «Вольфсбурга» появился Бюргер.

17' Небольшая пауза в игре — врачи оказывают помощь Фишеру.

16' В быструю контратаку убежал «Вольфсбург» после перехвата, но извлёк из неё только аут — гости успели вернуться назад.

15' Шлоттербек нашёл пасом Нмечу в штрафной, однако его удар успели накрыть.

14' Зюле пробил низом с дистанции в ближний угол, Грабара мяч забрал.

13' Ничего опасного — Кулиеракис попал в офсайд после розыгрыша этого корнера.

12' Первый свой угловой и «Вольфсбург» заработал — Зюле принял на себя дальний удар Белосьяна.

10' Не сумел Рюэрсон обработать подачу на краю штрафной «Вольфсбурга», упустив за лицевую.

09' Давят дортмундцы, вынуждают «Вольфсбург» всем составом садиться за линию мяча. Пока хозяева совсем плохо за мяч цепляются.

07' Гирасси ворвался в штрафную хозяев под передачу Байера и пробил по воротам — удар был заблокирован. Угловой подаст «Боруссия».

06' Нмеча безадресно навесил к воротам Грабары в поисках кого-то из своих, но мяч перелетел через всех.

05' Опасный навес с правого фланга шёл в штрафную «Вольфсбурга», немного не хватило Байеру, чтобы до него дотянуться.

04' Первый удар в матче нанесли хозяева — это Амура приложился из-за штрафной выше ворот.

03' Свенссон получил по ногам от Фишера и с трудом встаёт на ноги. Штрафной для гостей.

02' «Вольфсбург» осторожно действует на первых секундах, позволяет «Боруссии» спокойно владеть мячом на её половине поля.

01' Матч начался!

До матча

17:28 Через несколько минут игра начнётся — всё уже готово!

17:22 Всего лишь +2 в Вольфсбурге, идёт мокрый снег, но ожидается, что по ходу игры он прекратится.

17:13 Главный арбитр встречи — 39-летний Тимо Герах.

17:04 Сегодняшний матч пройдёт на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге. Стадион вмещает 30 000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Вольфсбург»: Грабара, Фишер, Вавро, Кулиеракис, Белосьян, Эриксен, Арнольд, Дагим, Сиогаи, Паредес, Амура.

«Боруссия» Д: Кобель, Зюле, Антон, Шлоттербек, Рюэрсон, Беллингем, Нмеча, Свенссон, Байер, Брандт, Гирасси.

«Вольфсбург»

«Волки» проводят один из слабейших сезонов за долгое время и пока сражаются исключительно за сохранение прописки в Бундеслиге. Из-за провального старта в ноябре был уволен главный тренер Паул Симонис, на его место пришёл Даниэль Бауэр: при нём «Вольфсбург» наконец-то стал побеждать и стабильно набирать очки, но глобально это пока мало что даёт — после 20 туров команда всё ещё идёт 14-й и находится на расстоянии лишь одного балла от зоны стыков.

2026-й начался для «Вольфсбурга» с уничтожения в Мюнхене от «Баварии» — 1:8: дальше была победа над конкурентом в борьбе за выживание — «Санкт-Паули» (2:1), но затем — всего одно набранное очко в трёх турах с «Хайденхаймом» (1:1), «Майнцем» (1:3) и «Кёльном» (0:1). Приезд «Дортмунда» тоже ничего хорошего не обещает как минимум из-за серьёзных кадровых проблем у «волков»: Винд, Меле и Зилт давно травмированы, а к ним на этой неделе присоединились ещё и Виммер, Вини Соуза и Кумбеди — всё игроки основы. Кроме того, из-за дисквалификации участия в матче не примет Йенц.

«Боруссия» Д

У «Боруссии» дела обстоят гораздо лучше: да, в Лиге чемпионов команда Нико Ковача завалила концовку общего этапа и закончила его только 17-й, зато в Бундеслиге внезапно появились перспективы поучаствовать в чемпионской гонке. За 20 туров «Дортмунд» проиграл всего раз — «Баварии» в гостях ещё в октябре (1:2), с тех пор — 0 поражений в 13 матчах чемпионата, 4 ничьи и 9 побед.

В четырёх последних турах «Боруссия» побеждала, непременно забивая по три мяча: «Вердеру» (3:0), «Санкт-Паули» (3:2), «Униону» (3:0) и «Хайденхайму» (3:2). Из-за осечек «Баварии» в двух последних матчах её отрыв от дортмундцев сократился с 11 очков всего до 6: это всё ещё много, но в конце февраля «Боруссия» примет лидера чемпионата на «Сигнал Идуна Парк» — к тому моменту важно как минимум не отстать совсем безнадёжно. А для этого точно нужно обыгрывать соперников из подвала таблицы — тем более что состав позволяет: матч с «Вольфсбургом» сегодня пропускают только Джан и Забитцер.

Личные встречи

С сезона-2015/16 команды 21 раз встречались в Бундеслиге, и «Вольфсбург» одержал за это время всего одну победу — домашние 2:0 в ноябре 2022-го. Только два матча завершились вничью, а 18 из 21 забрала «Боруссия» — вот такая доминация. Сентябрьская игра первого круга также осталась за «Дортмундом» — 1:0.

