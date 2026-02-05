В матче 1/8 финала Кубка Франции состоится встреча «Страсбура» и «Монако». Команды сыграют 5 февраля на «Стад де ла Мено». Старт встречи в 23:00 мск.

На неделе «Страсбур» не прошел проверку, проиграл 1:2 ПСЖ в матче Лиги 1. Тем не менее поражение стало первым для команды за последние пару месяцев. До этого хозяева имели 6 побед и 2 ничьи, так что судить об их форме по одному результату не стоит.

«Монако» только начал отходить после безвыигрышной серии. В прошлом матче гости победили «Ренн» (4:0) в Лиге 1. До этого у них была нулевая с «Ювентусом» и крупное фиаско в игре с мадридским «Реалом» (1:6) в Лиге чемпионов. За минувший месяц «монегаски» провели 7 матчей и только два из них они выиграли.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 2.46 на победу «Страсбура», 2.85 на победу «Монако», 3.40 на ничью, 1.78 и 2.05 на проход команд в четвертьфинал.

ИИ сделал ставку на победу «Страсбура» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Страсбур» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

