В четверг, 5 февраля, «Страсбург» примет «Монако» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' Высоким прессингом встречает «Монако» развитие атаки «Страсбурга».

03' С мячом игроки «Страсбурга», пока он центре поля ходит от игрока к игроку.

02' Удар Магнеса Аклиуша из-за пределов штрафной «Страсбурга», в падении отбил мяч вратарь хозяев Майк Пендерс.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Монако».

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге, вмещающем 26 280 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Жереми Стенат.

Стартовые составы команд

«Страсбург»: Пендерс, Дукуре, Хёгсберг, Дуэ, Уаттара, Барко, Эль-Мурабет, Морейра, Энсисо, Годо, Паничелли.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Энрике, Тезе, Керер, Закария, Кулибали, Камара, Аклиуш, Головин, Биерет.

«Страсбург»

«Страсбург» начал свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/32 финала и уже прошел две стадии турнира. Команда по итогам 20-ти туров высшего дивизиона чемпионата страны занимает седьмую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6). В своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Лиги 1 клуб на своей арене потерпел поражение от чемпиона — ПСЖ (1:2). Перед этим в поединке предыдущего тура высшего дивизиона Франции коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах разгромил «Лилль» с результатом 4:1.

В девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих. Это говорит о неплохих шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их соперника. Хулио Энкисо — лучший бомбардир команды в Кубке Франции с тремя голами. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

«Монако»

«Монако», как и его соперник, также начал свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/32 финала. Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 занимает 10-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-6) и в 12 очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4). В своей предыдущей игре в рамках 20-го тура элитного дивизиона монегаски на своем поле одержали разгромную победу над «Ренном» с результатом 4:0. Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов княжеский коллектив уже не смог выиграть, когда сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).

В пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях. Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, тем не менее, они все же немалы, пусть даже и на чужом поле, если учесть, что соперник уж точно не превосходит их в классе. Мика Биерет — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 игру между собой в рамках Лиги 1. В Монако 31-го августа победили хозяева со счетом 3:2.

За всю историю команды сыграли между собой 108 матчей. В 54 играх победил «Монако», в 28 «Страсбург», оставшиеся 26 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90