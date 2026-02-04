5 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Монако». Начало встречи — 23:00 мск.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» начал свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/32 финала и уже прошел две стадии турнира.

Команда по итогам 20-ти туров высшего дивизиона чемпионата страны занимает седьмую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6)

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Лиги 1 клуб на своей арене потерпел поражение от чемпиона — ПСЖ (1:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура высшего дивизиона Франции коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах разгромил «Лилль» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их соперника.

Хулио Энкисо — лучший бомбардир команды в Кубке Франции с тремя голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако», как и его соперник, также начал свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 занимает 10-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-6) и в 12 очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура элитного дивизиона монегаски на своем поле одержали разгромную победу над «Ренном» с результатом 4:0.

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов княжеский коллектив уже не смог выиграть, когда сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, тем не менее, они все же немалы, пусть даже и на чужом поле, если учесть, что соперник уж точно не превосходит их в классе.

Мика Биерет — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Страсбург» выиграл

в трех последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Монако» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.10, победа «Монако» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Монако».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55