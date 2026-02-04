В матче 1/8 финала Кубка Франции «Ницца» примет «Монпелье». Встреча команд состоится 4 февраля в 22:30 мск на стадионе «Альянц Ривьера».
Для «Ниццы» Кубок Франции имеет большое значение. Для команды это теперь главная возможность попасть в еврокубки на следующий сезон. «Орлята» выступают ниже ожидаемого в Лиге 1 и вылетели из Лиги Европы. Таким образом, их мотивация на данный турнир крайне высока.
«Монпелье» запомнился лишь победой над «Мецом». До этого команда не встречала более сильных оппонентов в Кубке. Напомним, что клуб выступает в Лиге 2, где ему пока не удается попасть в зону плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 1.78 на победу «Ниццы», 3.80 на ничью и 4.10 на победу «Монпелье», 1.45 и 2.76 на проход команд дальше.
- Прогноз ИИ: «Ницца» выиграет со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Монпелье» смотрите на LiveCup.Run.
