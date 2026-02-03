прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.05

4 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Монпелье». Начало игры — в 22:30 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» проводят бледноватый сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» на 8 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» не сумели переиграть «Брест» (2:2).

До того команда уступила «Лудогорцу» (0:1). Зато поединок с «Нантом» завершился уверенным успехом (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ницца» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» нынче находятся на некотором спаде. Команда не смогла победить в 2 своих последних матчах.

Причем «Ницца» традиционно успешно противостоит «Монпелье». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Орлята» в последнее время симпатично смотрелись в атаке.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» выступают во втором по силе дивизионе. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Монпелье» на 7 очков отстает от искомой второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Паладины» одолели «Генгам» (3:1).

До того команда уверенно переиграла «Бастию» (2:0). А вот чуть ранее она была бита «Булонью» (0:1).

При этом «Монпелье» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Паладины» в последних поединках выглядели уверенно. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Монпелье» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и вообще, команда больше сконцентрирована на борьбе за повышение в классе.

Команда в двух своих последних матчах настреляла 5 мячей. Да и в Кубке Франции «паладины» постараются пройти как можно дальше.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Паладины» уж точно не боятся столь нестабильного оппонента.

Статистика для ставок

«Паладины» победили в 2 своих последних матчах

«Ницца» не побеждает 2 матча кряду

«Орлята» в среднем пропускают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Ницца» нынче выглядит не лучшим образом, к тому же частенько пропускает.

«Паладины» постепенно набирают обороты, да и полпреда элитного дивизиона явно не боятся.

Ставка: «Монпелье» не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65