В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» в родных стенах разгромил «Ренн» со счетом 3:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Амин Гуири на 2-й минуте, Мэйсон Гринвуд на 46-й минуте и Пьер-Эмерик Обамеянг на 83-й минуте.

Результат матча

Марсель Марсель 3:0 Ренн Ренн

1:0 Амин Гуири 2' 2:0 Мэйсон Гринвуд 47' 3:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 83'

Марсель: Жеффри Де Ланге, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Эмерсон ( Бенжамен Павар 82' ), Итан Нванери ( Билал Надир 46' ), Квинтен Тимбер ( Жоффрей Кондогбиа 70' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Амин Гуири ( Хамед Траоре Жуниор 78' ), Игор Пайшао ( Пьер-Эмерик Обамеянг 78' )

Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал ( Elias Legendre 79' ), Антони Руо, Жереми Жаке, Алиду Сейду ( Людовик Блас 58' ), Махди Камара, Глен Камара ( Махамаду Нагида 31' ), Себастьян Шиманьски, Эстебан Леполь ( Брил Эмболо 46' ), Муса Аль-Тамари, Кентен Мерлен ( Лилиан Брассье 79' )

Жёлтые карточки: Итан Нванери 22', Пьер-Эмиль Хёйбьерг 45+3' — Алиду Сейду 42', Кентен Мерлен 67', Абдельхамид Аит Будлал 74'