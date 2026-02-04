В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» в родных стенах разгромил «Ренн» со счетом 3:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Амин Гуири на 2-й минуте, Мэйсон Гринвуд на 46-й минуте и Пьер-Эмерик Обамеянг на 83-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель3:0РеннРенн
1:0 Амин Гуири 2' 2:0 Мэйсон Гринвуд 47' 3:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 83'
Марсель: Жеффри Де Ланге, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Эмерсон (Бенжамен Павар 82'), Итан Нванери (Билал Надир 46'), Квинтен Тимбер (Жоффрей Кондогбиа 70'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Амин Гуири (Хамед Траоре Жуниор 78'), Игор Пайшао (Пьер-Эмерик Обамеянг 78')
Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал (Elias Legendre 79'), Антони Руо, Жереми Жаке, Алиду Сейду (Людовик Блас 58'), Махди Камара, Глен Камара (Махамаду Нагида 31'), Себастьян Шиманьски, Эстебан Леполь (Брил Эмболо 46'), Муса Аль-Тамари, Кентен Мерлен (Лилиан Брассье 79')
Жёлтые карточки: Итан Нванери 22', Пьер-Эмиль Хёйбьерг 45+3' — Алиду Сейду 42', Кентен Мерлен 67', Абдельхамид Аит Будлал 74'
Благодаря победе «Марсель» стал четвертьфиналистом Кубка Франции. Соперник «провансальцев» по следующему раунду станет известен позже.