прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.08

3 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ренн». Начало игры — в 23:10 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: «Провансальцы» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Провансальцы» не сумели переиграть «Париж» (2:2).

До того команда была бита «Брюгге» (0:3). А вот поединок с «Лансом» завершился уверенным успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Провансальцы» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 2 матча подряд.

Причем «Марсель» традиционно сложно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Провансальцы» мотивированы побороться за Кубок Франции.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Ренн» на 8 очков отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бретонцы» были разбиты «Монако» (0:4).

До того команда потерпела поражение от «Лорьяна» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Гавром» (1:1).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бретонцы» в последних поединках выглядели убого. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

«Бретонцы» не забивают уже два матча кряду. А вот марсельцев команда точно не боится, да и пора бы ей возвращаться на забивной путь.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бретонцы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Бретонцы» не забивали в 2 своих последних матчах

«Марсель» не побеждает 2 матча кряду

«Ренн» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Марсель» твердо намерен пройти как можно дальше в Кубке, и уж точно начнет встречу активно.

«Провансальцы» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оборона «Ренна» частенько дает сбои.

2.08 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Марсель» — «Ренн» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Марсель» — «Ренн» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40