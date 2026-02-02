3 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ренн». Начало игры — в 23:10 мск.
«Марсель»
Турнирное положение: «Провансальцы» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Марсель» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Провансальцы» не сумели переиграть «Париж» (2:2).
До того команда была бита «Брюгге» (0:3). А вот поединок с «Лансом» завершился уверенным успехом (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Провансальцы» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 2 матча подряд.
Причем «Марсель» традиционно сложно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Провансальцы» мотивированы побороться за Кубок Франции.
«Ренн»
Турнирное положение: «Бретонцы» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Ренн» на 8 очков отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бретонцы» были разбиты «Монако» (0:4).
До того команда потерпела поражение от «Лорьяна» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Гавром» (1:1).
При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бретонцы» в последних поединках выглядели убого. Команда уступила дважды кряду.
При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.
«Бретонцы» не забивают уже два матча кряду. А вот марсельцев команда точно не боится, да и пора бы ей возвращаться на забивной путь.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бретонцы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Статистика для ставок
- «Бретонцы» не забивали в 2 своих последних матчах
- «Марсель» не побеждает 2 матча кряду
- «Ренн» уступил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: «Марсель» твердо намерен пройти как можно дальше в Кубке, и уж точно начнет встречу активно.
«Провансальцы» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оборона «Ренна» частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40