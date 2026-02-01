«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «горожан» голы записали на свой счёт Райан Шерки на 11-й минуте и Антуан Семеньо на 44-й минуте.
У «Тоттенхэма» дубль оформил Доминик Соланке, отличившись на 53-й и 70-й минутах.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон2:2Манчестер СитиМанчестер
0:1 Райан Шерки 11' 0:2 Энтойн Семеньо 44' 1:2 Доминик Соланке 53' 2:2 Доминик Соланке 70'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро (Папе Сарр 46'), Раду Дрэгушин, Дестини Удоджи, Жоау Палинья, Арчи Грей, Конор Галлахер, Ив Биссума (Матис Тель 68'), Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани (Вильсон Одобер 68'), Доминик Соланке
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури (Николас Гонсалес 70'), Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва (Филип Фоден 88'), Родриго Эрнандес (Омар Мармуш 90'), Эрлинг Холанд, Энтойн Семеньо, Райан Шерки (Тейьяни Рейндерс 69'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Ив Биссума 11', Ксави Симонс 38', Доминик Соланке 48' — Абдукодир Хусанов 21', Родриго Эрнандес 45+3', Николас Гонсалес 90+8'
После этого матча «Тоттенхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й строчке с 47-ю баллами.