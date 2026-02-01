После этого матча «Тоттенхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й строчке с 47-ю баллами.

У «Тоттенхэма» дубль оформил Доминик Соланке , отличившись на 53-й и 70-й минутах.

В составе «горожан» голы записали на свой счёт Райан Шерки на 11-й минуте и Антуан Семеньо на 44-й минуте.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

