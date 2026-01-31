Новичок «Спартака» Владислав Саусь высказался об адаптации в московском клубе.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Команда — топ. Очень приятно с такими игроками разделять поле, скорости намного выше, чем были в прошлой команде. Надеюсь, что дальше будем набирать форму и найдём общий язык на поле. Когда сюда ехал, то понимал, что будут высокие скорости, более техничные игроки. Приятно играть в такой футбол.

Очень интересно с этим тренером поработать. Он прямо весь в игре, живёт своим делом. Это мой первый европейский тренер, постараюсь как можно быстрее выполнить все его установки», — сказал Саусь в интервью на YouTube-канале «Спартака».

22-летний латераль заключил контракт до 2030 года и будет выступать в составе красно-белых под №17.

За «Балтику» Саусь играл с лета 2024. В этом сезоне он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.