Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче с «Лидсом»(4:0).

Микель Артета
Микель Артета globallookpress.com

«Выиграть здесь со счетом 4:0 очень сложно, посмотрим, когда это случится в следующий раз.  Большое спасибо ребятам.

Команда продемонстрировала настоящее доминирование, стойкость, характер и, безусловно, качество игры.  Мне очень понравился настрой команды.

Травма Сака?  Мы пока не знаем [насколько она серьезна].  У него возникли небольшие проблемы на разминке», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу.  «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.