Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче с «Лидсом»(4:0).

Микель Артета globallookpress.com

«Выиграть здесь со счетом 4:0 очень сложно, посмотрим, когда это случится в следующий раз. Большое спасибо ребятам.

Команда продемонстрировала настоящее доминирование, стойкость, характер и, безусловно, качество игры. Мне очень понравился настрой команды.

Травма Сака? Мы пока не знаем [насколько она серьезна]. У него возникли небольшие проблемы на разминке», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу. «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.