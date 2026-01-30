Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об уходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«"Локомотив" прозевал в истории с Бариновым. Надо было раньше договариваться, подписывать. Ну что уже поделать. Для "Локомотива" это большая потеря. Дмитрия брали в ЦСКА на роль лидера. Ему нечего доказывать — по его игре всё видно. Для ЦСКА это знаковый футболист в центре поля», — цитирует Гуренко «Чемпионат».

29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в январе 2026 года, подписав контракт до конца сезона-2028/2029.