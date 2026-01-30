Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об уходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«"Локомотив" прозевал в истории с Бариновым.  Надо было раньше договариваться, подписывать.  Ну что уже поделать.  Для "Локомотива" это большая потеря.  Дмитрия брали в ЦСКА на роль лидера.  Ему нечего доказывать — по его игре всё видно.  Для ЦСКА это знаковый футболист в центре поля», — цитирует Гуренко «Чемпионат».

29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в январе 2026 года, подписав контракт до конца сезона-2028/2029.