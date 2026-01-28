Главный тренер клуба «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о подготовке команды к возобновлению сезона.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Всегда хочется больше, лучше, продуктивнее. К сожалению, нас немного подвела погода — пришлось две-три тренировки видоизменять, импровизировать, плюс мы не смогли провести товарищеский матч с "Факелом". Это хороший соперник, нам хотелось проверить на практике вещи, которые тренировали, и затем посмотреть, какие корректировки нужно внести. В этом смысле матч был бы для нас полезен, так как мы бы получили материал для анализа, но, увы, не смогли это реализовать.

В остальном — ребята хорошо поработали. Я остался доволен их отношением, хотя не все были в строю с самого начала — Олусегун прибыл с опозданием, затем он получил микротравму и тренировался по индивидуальной программе. А так — футболисты полностью выложились. Сейчас будет время перезагрузиться, ментально переключиться, потому что в последующие две с половиной недели команду ждёт интенсивная работа, будет больше товарищеских матчей, надеюсь, что и погода нас порадует. Будем делать всё, чтобы вернуться в Нижний Новгород в хорошем состоянии», — цитирует Шпилевского клубная пресс-служба.

В настоящий момент «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Возобновление сезона запланировано на конец февраля.