Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру защитника москвичей Ильи Самошникова.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Когда подписывали Самошникова из "Локомотива" все говорили, как это здорово, как он заиграет, и все будет хорошо. Но вот пару раз сыграл и пропал. В чем проблема, никто сейчас не ответит. Вчера вот еще подписали Сауся... Вообще непонятно, что будет с Самошниковым.

На данный момент считаю, что переход Ильи из "Локомотива" — это ошибка игрока, которая отразилась на его карьере. До этого у него все было хорошо, выходил, забивал и отдавал. А вот после перехода в "Спартак" ничего этого не происходит. Опять таки разбираться нужно внутри команды, что там у них происходит и почему так получается» — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

28‑летний Самошников принял участие в пяти матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.