«Рома» примет «Милан» в матче 22-го тура Серии А. Встреча команд состоится 25 января в Риме на стадионе «Олимпико». Игра начнется в 22:45 мск.
«Рома» с 42 очками находится в зоне Лиги чемпионов на 4-й позиции. В активе «римлян» 3 победы подряд. В этом сезоне хозяева набрали уже 14 побед. Перед этой встречей у «джаллоросси» был матч с «Торино», который они выиграли со счетом 2:0.
«Милан» набрал 46 очков. «Россонери» идут на второй позиции с отставанием от лидера в 6 пунктов. Гости выиграли два матча подряд в Серии А. Они справились с «Лечче» (1:0) и «Комо» (3:1). На данный момент «Милан» не проигрывает в турнире 6 матчей подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 2.80 на победу «Ромы», 2.95 на ничью, 2.85 на победу «Милана».
- Прогноз ИИ: победа «Милана» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.