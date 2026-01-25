«Рома» примет «Милан» в матче 22-го тура Серии А. Встреча команд состоится 25 января в Риме на стадионе «Олимпико». Игра начнется в 22:45 мск.

«Рома» с 42 очками находится в зоне Лиги чемпионов на 4-й позиции. В активе «римлян» 3 победы подряд. В этом сезоне хозяева набрали уже 14 побед. Перед этой встречей у «джаллоросси» был матч с «Торино», который они выиграли со счетом 2:0.

«Милан» набрал 46 очков. «Россонери» идут на второй позиции с отставанием от лидера в 6 пунктов. Гости выиграли два матча подряд в Серии А. Они справились с «Лечче» (1:0) и «Комо» (3:1). На данный момент «Милан» не проигрывает в турнире 6 матчей подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.32.

Коэффициенты букмекеров: 2.80 на победу «Ромы», 2.95 на ничью, 2.85 на победу «Милана».

Прогноз ИИ: победа «Милана» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.