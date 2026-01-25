В воскресенье, 25 января, туринский «Ювентус» примет «Наполи» в рамках 22-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Ювентус»

Туринцы пока что не могут навязать борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне. Сейчас в активе «старой синьоры» 39 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице. Если же говорить о разнице забитых и пропущенных мячей, то она у команды из Турина отличная — 32:17. Среди недели «черно-белые» смогли обыграть «Бенфику» (2:0) в Лиге чемпионов. До этого же в чемпионате Италии туринский коллектив проиграл «Кальяри» (0:1), но выиграл у «Кремонезе» (5:0) и «Сассуоло» (3:0). Перед этим «зебры» поделили очки с «Лечче» (1:1) и победили «Пизу» (2:0).

Сейчас «Ювентус» отстает от топ-3 на четыре очка, а от лидера на целых десять баллов. Шансов на Скудетто у подопечных Лучано Спаллетти очень мало, но побороться за топ-3 команда должна. В Лиге чемпионов «Ювентус» обязан выходить в плей-офф, однако фаворитом турнира его точно назвать язык не повернется. Травмированы Даниэле Ругани, Аркадиуш Милик и Душан Влахович.

«Наполи»

Неаполитанцы пока еще имеют все шансы для защиты чемпионского титула, однако «голубым» все равно необходимо прибавлять. Сейчас неаполитанский коллектив располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 43 очка. Разница забитых и пропущенных мячей у «партенопейцев» очень даже неплохая — 31:17. Среди недели команда из Неаполя не смогла обыграть «Копенгаген» (1:1) в Лиге чемпионов. До этого же «маленькие ослы» в чемпионате страны победили «Сассуоло» (1:0) и поделили очки с «Пармой» (0:0), «Интером» (2:2) и «Вероной» (2:2).

Подопечные Антонио Конте сейчас на три очка отстают от второго «Милана» и на шесть очков — от первого «Интера». Побороться «Наполи» с ними еще реально, но терять очки уже нежелательно, поскольку еще больший отрыв может уже и не отыграться. В Лиге чемпионов дела у «Наполи» обстоят не лучшим образом. Команда может вовсе пролететь мимо плей-офф и не попасть в топ-24, поскольку сейчас идет 25-й. Травмированы Замбо Ангисса, Давид Нерес, Кевин де Брейне, Бен Гилмур, Алекс Мерет и Маттео Политано

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч в рамках Серии А. 7-го декабря в Неаполе победили хозяева со счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли между собой 185 матчей. В 84 играх победил «Ювентус», в 46 «Наполи», оставшиеся 55 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.15