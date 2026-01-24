25 января в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: туринцы пока что не могут навязать борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне.

Сейчас в активе «старой синьоры» 39 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице.

Если же говорить о разнице забитых и пропущенных мячей, то она у команды из Турина отличная — 32:17.

Последние матчи: среди недели «черно-белые» смогли обыграть «Бенфику» (2:0) в Лиге чемпионов.

До этого же в чемпионате Италии туринский коллектив проиграл «Кальяри» (0:1), но выиграл у «Кремонезе» (5:0) и «Сассуоло» (3:0).

Перед этим «зебры» поделили очки с «Лечче» (1:1) и победили «Пизу» (2:0).

Не сыграют: травмированы Даниэле Ругани, Аркадиуш Милик и Душан Влахович.

Состояние команды: сейчас «Ювентус» отстает от топ-3 на четыре очка, а от лидера на целых десять баллов. Шансов на Скудетто у подопечных Лучано Спаллетти очень мало, но побороться за топ-3 команда должна.

В Лиге чемпионов «Ювентус» обязан выходить в плей-офф, однако фаворитом турнира его точно назвать язык не повернется.

«Наполи»

Турнирное положение: неаполитанцы пока еще имеют все шансы для защиты чемпионского титула, однако «голубым» все равно необходимо прибавлять.

Сейчас неаполитанский коллектив располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 43 очка.

Разница забитых и пропущенных мячей у «партенопейцев» очень даже неплохая — 31:17.

Последние матчи: среди недели команда из Неаполя не смогла обыграть «Копенгаген» (1:1) в Лиге чемпионов.

До этого же «маленькие ослы» в чемпионате страны победили «Сассуоло» (1:0) и поделили очки с «Пармой» (0:0), «Интером» (2:2) и «Вероной» (2:2).

Не сыграют: травмированы Замбо Ангисса, Давид Нерес, Кевин де Брейне, Бен Гилмур, Алекс Мерет и Маттео Политано.

Состояние команды: подопечные Антонио Конте сейчас на три очка отстают от второго «Милана» и на шесть очков — от первого «Интера». Побороться «Наполи» с ними еще реально, но терять очки уже нежелательно, поскольку еще больший отрыв может уже и не отыграться.

В Лиге чемпионов дела у «Наполи» обстоят не лучшим образом. Команда может вовсе пролететь мимо плей-офф и не попасть в топ-24, поскольку сейчас идет 25-й.

Прогноз Олега Пирожкова

Знаток итальянского футбола Олег Пирожков в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru разобрал один из главных матчей 22-го тура Серии «А» «Ювентус» — «Наполи»

Мой фаворит — «Ювентус», который при Спаллетти проиграл всего два матча. Недавно в Кальяри (1:0), но там «Юве» просто не везло фатально и здорово сыграл вратарь хозяев. Мяч буквально не лез в ворота. А вот первое поражение было как раз в начале декабря в Неаполе (2:1). Тогда мне кажется Спаллетти сам себя обманул, намутил со схемой и «ложной девяткой». И это вышло боком. В том матче «Ювентус» не заслуживал большего. «Наполи» показал тогда более цельную игру при сумасшедшей поддержке трибун. Сейчас другая ситуация. У «Наполи» очень много травмированных, включая основных полузащитников Де Брейне, Гилмора, Ангиссы и Нереса. Конте вынужден возвращаться к схеме с тремя центральными защитниками. На неделе команда неудачно выступила в Копенгагене (1:1), играя почти весь матч в большинстве могла еще и проиграть. Извлечь только один гол после углового при 70-процентном владении мячом, это говорит о больших проблемах. Пожалуй, только автора гола Мактоминея и могу отметить. Инстинкта «киллера», чем всегда славились команды Конте, «Наполи» в Дании близко не показал. Да, у «Ювентуса» после Лиги чемпионов на сутки меньше для подготовки к матчу. Но он убедительно победил «Бенфику» (2:0), что делает восстановление более простым. Состав практически оптимальный, кроме давно травмированного Влаховича. Дэвид начал забивать, блистает Йылдыз в каждом матче. В атаке что-нибудь сообразят и на сей раз. Если Нерес не сыграет, даже не знаю, кто будет у гостей создавать моменты. Предположу — 2:1. Олег Пирожков

Статистика для ставок

«Ювентус» проиграл только 1 из последних 9 матчей

«Наполи» не проигрывает на протяжении 9 матчей

В последнем очном матче «Наполи» победил «Ювентус» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.15, а победа «Наполи» — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: шансы команд являются примерно равными и вполне игра может закончиться вничью.

Ставка: ничья за 3.15.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому вполне могут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.20.