Матч в Браге обещает быть тактически плотным. Хозяева будут стремиться контролировать мяч и темп, опираясь на домашнюю серию без поражений (7 из 9 последних матчей дома), тогда как «Ноттингем» привычно сделает ставку на игру вторым номером и быстрые контратаки. С учётом проблем португальцев с реализацией без Саласара и прагматичного футбола Дайча, игра вряд ли получится открытой, но борьба за очки будет жёсткой и до последних минут

22:45 Матч пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия), вместимостью 30286 зрителей.

Стартовые составы команд

Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Густаф Лагербильке, Сику Ньякате, Брайт Арри-Мби, Диегу Родригеш, Флориан Гриллич, Жан-Батист Горби, Габри Мартинес, Фран Наварро, Рикарду Орта.

Ноттингем Форест: Матц Селс, Николо Савона, Никола Миленкович, Морато, Ола Айна, Райан Йейтс, Дуглас Луис, Джеймс Макэйти, Морган Гиббс-Уайт, Дилан Баква, Дан Ндой.

Брага

Португальский клуб подходит к матчу в противоречивом состоянии. На внутренней арене «Брага» переживает один из самых неровных отрезков сезона: пятое место в чемпионате и 22 очка отставания от лидера подчёркивают системные проблемы с результатом. Новый год начался болезненно — поражение в финале Кубка лиги от «Витории Гимарайнш» (1:2), затем вылет из Кубка Португалии от «Фафе» из третьего дивизиона (1:2). Эти неудачи дополняют общую картину нестабильности, при которой команда Карлоса Висенса способна отобрать очки у «Бенфики» (2:2 в чемпионате, 3:1 в Кубке лиги), но теряется против более закрытых и организованных соперников. На фоне внутренних проблем Лига Европы стала для «оружейников» зоной комфорта. После шести туров команда набрала 13 очков и сохраняет реальные шансы на прямое попадание в 1/8 финала. Победы над «Фейеноордом» и «Ниццей» со счётом 1:0 во многом отражают прагматичный подход в Европе, однако серьёзной потерей остаётся отсутствие Родриго Саласара — лучшего бомбардира команды (14 голов за сезон), дисквалифицированного во втором матче подряд турнира. Без него атакующая игра «Браги» заметно теряет темп и вариативность.

Ноттингем Форест

Для «Ноттингема» еврокубковый сезон носит исторический характер — клуб вернулся в Европу спустя три десятилетия. В АПЛ команда Шона Дайча решает куда более приземлённые задачи: борьба за выживание и отрыв от зоны вылета в пять очков. Текущая форма в чемпионате оставляет тревожное впечатление — одна победа в семи матчах, хотя ничья с «Арсеналом» (0:0) в последнем туре стала важным психологическим импульсом. Лига Европы при этом воспринимается иначе. «Лесники» не стали жертвовать турниром и выдали четырёхматчевую беспроигрышную серию, поднявшись на 11-е место в общей таблице. В активе — победа над «Порту» (2:0) и ничья с «Бетисом» (2:2), что подчёркивает умение команды Дайча адаптироваться под соперников с контролем мяча. Впрочем, кадровая ситуация осложняет задачу: Крис Вуд по-прежнему травмирован, Омари Хатчинсон не заявлен на турнир, а уход Александра Зинченко сокращает вариативность в обороне. Основная атакующая нагрузка ложится на Моргана Гиббс-Уайта, Каллума Хадсона-Одои и Дэна Ндоя.

Личные встречи

Официальных очных матчей между «Брагой» и «Ноттингем Форест» ранее не проводилось.