22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» с 13-ю очками занимает седьмую строчку в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 18-ти туров португальского первенства находится на пятой строчке с отставанием лишь в один пункт от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в три очка от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал минимальную победу над «Тонделой» (1:0).

Ранее коллектив прекратил выступления в Кубке Португалии, когда на стадии четвертьфинала снова-таки на выездной арене потерпел поражение от «Фафе» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Эль-Уаззани, Мерхег, Норо и Видигал, дисквалифицирован — Саласар.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брага» проиграла лишь дважды при трех победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе.

Фран Наварро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» с 11-ю очками занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в два балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 22-х туров английского первенства находится на 17-й строчке с отрывом в пять баллов от зоны вылета (18-20-е места), а также с отставанием в три пункта от вышестоящего «Лидса».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своей арене сумел отобрать очки у лидера — «Арсенала» (0:0).

Перед этим коллектив вылетел из Кубка Англии, когда на в третьем раунде турнира теперь уже в чужих стенах по итогам серии пенальти сенсационно проиграл «Рексхэму» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Виктор и Вуд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл лишь однажды при четырех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле против непростого соперника, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над ним.

Игор Жезус — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Браги» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Браги» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Ноттингем Форест» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Браги» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Браги».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17