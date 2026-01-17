17 января в 20:30 мск в Ноттингеме состоится матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ноттингем Форест» на «Сити Граунд» будет принимать «Арсенал».
«Арсенал» находится на вершине пищевой цепочки АПЛ. С 49 баллами клуб уверенно лидирует в таблице, а сегодня в случае победы гарантировано получит 9 очков отрыва от «Ман Сити».
«Ноттингем Форест» находится в плохой форме. Команда не справилась в Кубке Англии с «Рексэмом» и проиграла 4 матча из 5 в АПЛ. В прошлом туре «лесники» победили «Вест Хэм», но позволит ли «Арсенал» продолжить подъем? «Канониры» сыграют после победы в дерби над «Челси», так что гости сегодня будут в приподнятом настроении.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры предлагают 5.80 и 1.59 на победу команд в матче, 4.00 они дают на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что «Ноттингем Форест» по силам вырвать ничью, при этом счет должен быть 1:1.
Трансляция матча
