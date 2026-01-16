Форвард ЦСКА Лусиано Гонду высказался о своих первых днях в московском клубе.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Мы тренируемся уже два дня, потихоньку узнаю команду, тренерскую идею. Игроки очень хорошие. Сейчас главное — продолжать работать.

Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Ещё мне нравится игровая идея главного тренера», — заявил Гонду в интервью пресс-службе ЦСКА.

Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева. В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за «сине-бело-голубых» 22 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.