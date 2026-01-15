Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь рассказал о целях команды на вторую половину сезона в РПЛ.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Нам хотелось бы забраться как можно выше в таблице. Посмотрим, как пойдет весной. Конечно, хотелось бы занять первое. Думаю, в тройке было бы вообще замечательно.

Нынешнее пятое место уже не устраивает? Наверное, любому амбициозному футболисту и клубу всегда хочется быть выше. Сейчас результат хороший, но хочется большего. Повторюсь, тройка — наша цель», — цитирует Сауся «Чемпионат».

«Балтика» занимает пятое место после 18 туров, набрав 35 очков в РПЛ.