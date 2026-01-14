Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о возможном продлении контракта с полузащитником команды Эсекьелем Барко.

Эсекьель Барко
Эсекьель Барко globallookpress.com

«Ничего не знаю об интересе к нему со стороны других клубов.  Барко — важный для нас игрок.  Сейчас он счастлив в "Спартаке", я точно это знаю.  Хотим, чтобы в ближайшие годы он играл с нами.  Возможно, в ближайшее время будут новости о продлении контракта», — приводит слова Кахигао «Чемпионат».

Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года.  Контракт аргентинца с «красно-белыми» истекает летом 2027 года