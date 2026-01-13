«Штутгарт» одержал победу над «Айнтрахтом» (3:2) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе гостей голы записали на свой счет Расмус Кристенсен на 5-й минуте и Аюб Амаимуни-Эшгуяб на 80-й минуте.
У «Штутгарта» отличились Эрмедин Демирович на 27-й минуте, Дениз Ундав на 35-й и Николас Нартей на 87-й минуте.
Результат матча
ШтутгартШтутгарт3:2Айнтрахт ФФранкфурт
0:1 Расмус Кристенсен 5' 1:1 Эрмедин Демирович 27' 2:1 Дениз Ундав 35' 3:1 Николас Нартей 87'
Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот (Финн Ельч 74'), Максимилиан Миттельштадт (Леонидас Стергиу 90'), Джейми Левелинг (Лоранс Ассиньон 90'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Бадредин Буанани 75'), Эрмедин Демирович (Николас Нартей 59'), Дениз Ундав
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Артур Теате, Орель Аменда, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Ансгар Кнауфф (Марио Гётце 67'), Эйе Скири (Ннамди Коллинз 77'), Рицу Доан, Арно Калимуэндо, Эмиль Хойлунд (Махмуд Дахуд 66'), Younes Ebnoutalib (Жан-Маттео Баойя 20')
Жёлтые карточки: Юлиан Хабот 56' — Арно Калимуэндо 9'
После этого матча «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Айнтрахт» — на 7-й строчке с 26-ю баллами.