После этого матча «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Айнтрахт» — на 7-й строчке с 26-ю баллами.

У «Штутгарта» отличились Эрмедин Демирович на 27-й минуте, Дениз Ундав на 35-й и Николас Нартей на 87-й минуте.

В составе гостей голы записали на свой счет Расмус Кристенсен на 5-й минуте и Аюб Амаимуни-Эшгуяб на 80-й минуте.

«Штутгарт» одержал победу над «Айнтрахтом» (3:2) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

