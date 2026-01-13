По итогам противостояния «Париж» пробился в 1/8 финала Кубка Франции, а ПСЖ завершил свое выступление на турнире.

Единственный гол гости забили на 74-й минуте, отличился Нанитамо Иконе с передачи Илана Кеббаля .

«Париж» одержал победу над ПСЖ (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции.

