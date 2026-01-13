«Париж» одержал победу над ПСЖ (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции.
Единственный гол гости забили на 74-й минуте, отличился Нанитамо Иконе с передачи Илана Кеббаля.
Результат матча
ПСЖПариж0:1ПарижПариж
0:1 Жонатан Иконе 74'
ПСЖ: Люка Шевалье, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Вильян Пачо (Нуну Мендеш 64'), Уоррен Заир-Эмери, Сенни Меюлю (Дезире Дуэ 65'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия (Усман Дембеле 64'), Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола
Париж: Обед Нкамбадио, Отавио, Тимоте Колодзейчак, Мустафа Мбов, Ноа Санги, Матьё Кафаро (Лука Колеошо 61'), Максим Лопес, Адама Камара, Туомас Оллила (Илан Кеббаль 46'), Виллем Геббельс (Тибо де Смет 46'), Алимами Гори (Жонатан Иконе 40')
Жёлтые карточки: Дезире Дуэ 78' — Тибо де Смет 83', Отавио 90'
По итогам противостояния «Париж» пробился в 1/8 финала Кубка Франции, а ПСЖ завершил свое выступление на турнире.