Без проблем для «ПСЖ»?

прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 1.95

12 января в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Париж». Начало встречи — 23:10 мск.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане по традиции ведут борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне Лиги 1 и было бы странно, если бы это было не так.

В настоящий момент команда из Парижа имеет в своем активе 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.

За 17 матчей «красно-синие» смогли 37 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре парижский коллектив по пенальти одолел «Марсель» и стал обладателем Суперкубка Франции.

До этого же «ПСЖ» обыграл «Париж» (2:1) в чемпионате страны и «Фонтеней» (4:0) в Кубке Франции.

Не сыграют: травмирован Матвей Сафонов, а в сборной Ашраф Хакими.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике являются фаворитами всех турниров на внутренней арене и если они не смогут выиграть чемпионат или Кубок, то это будет расцениваться как провал.

Также «ПСЖ» постарается защитить титул Лиги чемпионов, но сделать это будет крайне сложно. Там соперники намного опаснее.

«Париж»

Турнирное положение: новички Лиги 1 борются за выживание в текущем сезоне сильнейшего французского дивизиона.

Команда из одноименного города пока что идет на 16-м месте и имеет в своем активе 15 зачетных баллов.

Парижский коллектив имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 22:31.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Парижа проиграла «ПСЖ» (1:2) и «Тулузе» (0:3), но сыграла вничью с «Гавром» (0:0) и «Осером» (1:1).

Также «Париж» смог пройти «Раон Этап» (3:0) в Кубке Франции.

Не сыграют: травмированы Сафиан Алакуш, Пьер-Ив Амель и Пьер Леес-Мелу, а в сборной Мозес Симон, Самир Шерги, Илан Кеббаль и Жан-Филипп Крассо.

Состояние команды: безусловно, главной задачей подопечных Стефана Гилли является сохранение прописки в элитном дивизионе. «Париж» только вышел в Лигу 1 и ему главное сохраниться там.

В последнее время «Париж» существенно притормозил, а вот начал здорово. В любом случае, вся борьба еще впереди.

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Париж» выиграл только 1 из последних 7 матчей

В последнем очном матче «ПСЖ» победил «Париж» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.80, а победа «Парижа» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 2.95.

Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее и должен уверенно побеждать.

1.95 победа ПСЖ с форой-2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «ПСЖ» — «Париж» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 1.95.

Прогноз: «ПСЖ» много забивает и часто пропускает, поэтому ждем результативный футбол.

2.35 тотал больше 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «ПСЖ» — «Париж» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 4 за 2.35.