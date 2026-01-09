Сюжет этого матча менялся несколько раз — и каждый поворот выглядел окончательным. «Марсель» был ближе к первому трофею с 2012 года, когда на 87-й минуте вышел вперёд, а «ПСЖ» уже не производил впечатления команды, способной резко ускориться. Но в последний момент, на пятой добавленной минуте, парижане дотянулись до ничьей в идеальной контратаке, а затем привычно превратили серию пенальти в бенефис своего вратаря. Два спасения Люки Шевалье, четыре точных удара и «Трофей чемпионов» снова у «ПСЖ».

Результат матча ПСЖ Париж 2:2 Марсель Марсель 1:0 Усман Дембеле 13' 1:1 Мэйсон Гринвуд 76' пен. 2:1 Нуну Мендеш 90+5' пен. 3:1 Витор Феррейра 90+5' пен. 4:1 Дезире Дуэ 90+5' пен. 5:1 Гонсалу Рамуш 90+5' 6:1 Гонсалу Рамуш 90+5' пен. 6:2 Микаэль Мурильо 90+5' пен. ПСЖ: Люка Шевалье, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери ( Гонсалу Рамуш 89' ), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис ( Сенни Меюлю 89' ), Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия ( Брэдли Баркола 72' ) Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар, Мэйсон Гринвуд ( Matt O'Riley 90' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа, Игор Пайшао ( Хамед Траоре Жуниор 67' ), Амин Гуири ( Пьер-Эмерик Обамеянг 67' ), Тимоти Уэа ( Микаэль Мурильо 77' ) Жёлтые карточки: Уоррен Заир-Эмери 63' — Тимоти Уэа 48', Пьер-Эмиль Хёйбьерг 53', Факундо Медина 86', Пьер-Эмерик Обамеянг 89'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 7 Удары мимо 6 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 12 2 Офсайды 2 11 Фолы 11

Финал в Кувейте начали на высоких скоростях и со злостью в единоборствах, и по ощущениям именно «Марсель» быстрее вошёл в игру. У ворот «ПСЖ» сразу же стало шумно со стандартов — Пьер-Эмиль Хёйберг пробовал головой после углового, а Леонардо Балерди на 7-й минуте заставил Шевалье вытащить почти невозможное с близкой дистанции. «Марсель» давил парижан и забирал инициативу, причём делал это настойчиво, накручивая угловые один за другим. В первом тайме их в итоге набралось 12.

Париж в такой обстановке выглядел командой, которая долго терпит, а потом больно жалит после первой же ошибки. Так и случилось на 13-й минуте. Марсельская комбинация рассыпалась, сначала слишком сильный пас Рульи на Медину, затем неточная передача Пайшау — и Витинья мгновенно нашёл Дэмбеле после перехвата. Тот не стал усложнять лишними касаниями и изящно перебросил мяч через Рульи. В эпизоде, где «Марсель» вроде бы контролировал игру, табло внезапно загорелось парижскими цветами.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол globallookpress.com

Парадокс первой половины был в том, что «Марсель» после пропущенного не «поплыл», а продолжил создавать. Снова стандарты, снова заходы в штрафную, снова давление на подборах. Но главным ответом «ПСЖ» на этот отрезок стал Люка Шевалье. Его сейвы выглядели ключевыми ещё до финальной развязки, кипер спасал на 34-й, затем выручал на линии и во втором тайме, когда у «Марселя» снова пошли моменты в упор.

Шевалье тащил всё — и сам дал «Марселю» забить

После перерыва игра не перевернулась в пользу «ПСЖ», скорее, она стала ещё более «марсельской» по количеству подходов. На 56-й Шевалье успел совершить двойное спасение, сначала потащил удар головой от Пайшау, затем справился с добиванием в упор. Следом снова остановил Гуири, который выбирался на удар после прохода. Это был матч, в котором «Марсель» мог бы рассказывать о своей агрессии и количестве созданного, а «ПСЖ» — о хладнокровии и вратаре, которого почти невозможно было пробить.

Парижане, правда, тоже имели шансы сделать 2:0 и снять напряжение. Дезире Дуэ бил в штангу, а моменты Нуну Мендеша заставляли Рульи оставаться в тонусе. Но ощущение оставалось прежним: «ПСЖ» ведёт, контролируя темп «от себя», однако не добивает, и этим приглашает «Марсель» к последнему слову.

Ровно так и случилось в концовке. Эпизод, который стал переломом, пришёл через вертикаль на Гринвуда. Шевалье пошёл на перехват и допустил грубый контакт, а после просмотра ВАР назначили пенальти. Гринвуд с правой спокойно исполнил и сравнял счёт на 76-й минуте. Важно, что до этого англичанина довольно плотно сдерживали, но один рывок и одна ошибка вратаря обесценили весь предыдущий героизм Шевалье.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

«Марсель» уже тянулся к кубку, Рамуш спас в последний момент

Когда казалось, что «ПСЖ» сейчас поплывёт от пропущенного, «Марсель» прибавил ещё. В этот момент игра окончательно потеряла прежнюю осторожность, и было ощущение, что следующий эпизод решит всё. И на 87-й «Марсель» действительно, казалось, совершил чудо. Траоре прорвался слева и прострелил, а Виллиан Пачо, до этого очень заметный в обороне, срезал мяч в собственные ворота мимо ног Шевалье.

Автогол Пачо globallookpress.com

Смысл этого гола был не только в счёте. Он выглядел как награда за весь марсельский объём работы, за дуэли, угловые, постоянные попытки раскачать фланги и давить штрафную. Для «Марселя» это был почти триумф, для «ПСЖ» — момент, когда привычная уверенность вдруг стала вызывать сомнения.

И всё же у «ПСЖ» в таких матчах есть особая привычка, даже когда игра не складывается красиво, они остаются «живыми» до конца. Добавленное время для «Марселя» оказалось роковым. На последней атаке Обамеянг потерял мяч в борьбе с Пачо — и это мгновенно превратилось в контратаку, где у Парижа всё было сделано в два касания.

Витинья стал дирижёром, Барколя — тем, кто разрезал пространство передачей и сыграл в роли ассистента, а Гонсалу Рамуш закончил эпизод точным ударом. Ничья на 90+5-й и чувство, что «Марсель» уже прикоснулся к трофею, но не сумел удержать концентрацию до финального свистка.

Гол Гонсалу Рамуша globallookpress.com

Территория «ПСЖ» в серии пенальти

Дальше началось то, что «ПСЖ» в этом сезоне уже превратил в свою визитную карточку. Парижане уже брали трофей через пенальти благодаря четырём сейвам Матвея Сафонова — и снова выглядели так, будто такой формат им подходит. Шевалье в серии остановил удары Мэтта О’Райли и Хамеда Траоре. В ответ Рамуш, Витинья и Нуну Мендеш пробили безошибочно, а решающий удар хладнокровно исполнил Дезире Дуэ.

Люка Шевалье после победной серии пенальти globallookpress.com

Так «ПСЖ» взял свой 14-й «Трофей чемпионов» и начал 2026 год с новым трофеем. А «Марселю» остались два ощущения, которые редко уживаются вместе: гордость за то, как команда переворачивала ход матча, и очень тяжёлое сожаление, что всё это не было доведено до победы — не хватило буквально одной минуты.