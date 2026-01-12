«ПСЖ» подходит к дерби в статусе фаворита не только по статусу, но и по форме, результативности и стабильности. «Парижу» предстоит выдерживать высокий темп, бороться без мяча и рассчитывать на редкие моменты, как это было в январском матче чемпионата. Лишних иллюзий у гостей нет, но мотивация и дерби-фактор могут удержать интригу

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

05' Всё-таки «Париж» смог перебраться на чужую половину, но создать мало-мальский момент у ворот хозяев пока не получается.

03' Вполне логичное начала матча, «ПСЖ» полностью контролирует матч и даже за центр не даёт выйти сопернику.

01' Разрезающий пас в штрафную получил Гонсалу Рамуш, но Нкамбадио прочитал игру и зафиксировал мяч.

01' Матч начался. С центра разыграют гости.

До матча

23:07 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

23:05 Команды появились на поле. Матч скоро начнётся.

23:00 Главный арбитр матча Рюдди Бюке (Амьен).

22:50 Матч пройдёт в городе Париж (Франция), на стадионе «Парк-де-Пренс», вместимость арены — 48583 зрителей.

Стартовые составы команд

ПСЖ: Люка Шевалье, Уоррен Заир-Эмери, Виллиан Пачо, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Витинья, Фабиан Руис, Сенни Маюлу, Бредли Барколя, Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш.

Париж: Обед Нкамбадио, Туомас Оллила, Отавио, Ноа Сангуи, Тимоти Колодзейчак, Мустафа Мбоу, Адама Камара, Максим Лопес, Матье Кафаро, Алимами Гори, Виллем Жеббель.

ПСЖ

Столичный гранд подходит к дерби в статусе фаворита и в отличной игровой форме. Команда Луиса Энрике одержала восемь побед в десяти последних матчах во всех турнирах, при этом в среднем забивает около двух с половиной мячей за игру и пропускает минимально — примерно по одному за встречу. Свежий пример высокого уровня — матч за Суперкубок против «Марселя»: 2:2 в основное время и победа по пенальти 4:1, где вновь проявились характер и класс команды. В Кубке Франции ПСЖ остается доминирующей силой: клуб выиграл два последних розыгрыша турнира и сейчас имеет серию из 13 побед подряд в кубке. Старт нынешнего пути получился уверенным — 4:0 над «Фонтенеем» из пятого дивизиона. В недавнем очном матче против «Парижа» в Лиге 1 «красно-синие» владели мячом 70% времени, нанесли 6 ударов в створ против 3 и закономерно победили 2:1, показав разницу в уровне и глубине состава.

Париж

Для «Парижа» нынешний сезон складывается гораздо тяжелее. Команда балансирует у границы опасной зоны, отрыв от стыков — всего два очка. В чемпионате стабильности нет: за последние десять туров лишь одна победа, при этом серия из шести матчей без викторий стала тревожным сигналом. Средняя результативность на фоне конкурентов скромная — около 1.2 гола за матч, при этом оборона регулярно дает сбои, пропуская примерно 1.6 на выезде. Тем не менее в Кубке Франции клуб смотрится увереннее. В стартовой игре был обыгран «Раон» (3:0), и это показало, что команда способна быть более собранной в матчах «на вылет». В последнем очном матче с ПСЖ «Париж» действовал дисциплинированно, при 30% владения сумел нанести 3 удара в створ и реализовать пенальти, уступив лишь 1:2. Но проблема — нестабильность и потери концентрации: после гола они почти сразу снова пропустили, что остается системной слабостью коллектива.

Личные встречи

В истории противостояний между командами сыграно всего несколько официальных матчей, и последний из них прошел 4 января 2025 года — тогда ПСЖ победил 2:1. Сейчас фаворит вновь на стороне действующего чемпиона, однако кубковые дерби редко бывают формальностью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.