Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил начало года для российского и мирового футбола с прославленным специалистом Валерием Непомнящим. Назначения, отставки, переходы, Эль-Класико — ничто не осталось без ответа.

— Главная новость минувших дней — назначение Хуана Карседо в «Спартак». Ваше отношение?

— Я давно высказывал свое принципиальное отношение — в «Спартаке» всегда важны два условия. Первое и главное, чтобы в управлении были футбольные люди. Второе — руководить командой должен человек со спартаковским прошлым, потому что давление на иностранцев всегда будет запредельным, они его не выдерживают.

— Вторая по значимости, очевидно, довольно странный обмен Лусиано на Игоря Дивеева. Кто в плюсе?

— Действительно, очень странное. «Зенит», разумеется. Не уверен, что ЦСКА получил того центрфорварда, который им необходим.

— Жерсон спустя полгода ушел из «Зенита» в «Крузейро». Что это вообще было?

— Мне с самого начала так и виделось. Не всегда хороший игрок может пригодиться конкретной команде. Здесь вообще ничего не совпало — ни желание бразильца, ни связь с тренером. Только кошелек набил полностью. Сомневаюсь, что игроков такого уровня привлекает северный город в России.

— Дмитрий Баринов все же ушел из «Локо», нужно ли ему это?

— Дело идет к тому, что он уйдет в ЦСКА, хоть и прошел медобследование в «Локо». Велись переговоры с АЕКом, даже какие-то большие суммы называются, поскольку Николич его сильно хочет. Но все же ЦСКА. С моей точки зрения это будет неправильно, поскольку Баринов плоть от плоти локомотивец. Но для игрока в этой ситуации выгоднее уйти.

— Франк Артига под первым номером в шорт-листе на место главного в «Рубине». С чего вдруг?

— Хорошо знаю его по работе в «Химках», в меньшей степени в «Родине». Неплохой футбол пытался ставить. Ясно, что кто-то двигает его. Наверное, после отставки Рашида не худший вариант, поскольку знает российский футбол и умеют играть в атаку, чего в Татарстане явно хотят руководители. Ради посещаемости и общественного интереса в первую очередь.

— Если Хуан Боселли перейдет из «Пари НН» в «Краснодар», вместо кого там будет играть?

— Боселли понимаю. В Нижнем он номер один фигура, но надо двигаться. Вряд ли станет таким в «Краснодаре», но по своим качествам может подойти. Умеет взаимодействовать с партнерами, поэтому способен приютиться там в хорошем смысле. Но мы видим, что очень хороший в розыгрыше Перрен не прижился. И вместо кого Боселли может быть в стартовом составе, большой вопрос. Там все наиграно, игроки хорошо подобраны, на флангах тоже трудно кого-то вытеснить. Будем игроком ротации.

Хуан Боселли globallookpress.com

— «Балтику» ждет масштабная распродажа, или пару человек продадут за хорошие деньги, не более того?

— Да там кроме двоих больше и некого продавать в топ-клубы, будем объективны. Талалаев так просто и не собирается отдавать. Ясен подтекст, если продаете, то и я пошел. Пряхин ушел в «Ахмат», но он не был игроком вот прямо стартового состава. Про Сауся уже заглохли разговоры. И вообще не уверен, что он так нужен ЦСКА.

— Смена управления в Махачкале с чем может быть связана?

— Несколько удивительно. Понятно, в лице Евсеева пригласили яркую, популярную и знаковую фигуру. С другой стороны, не знаю, как у Вадика получится работать на юге. С такими личными амбициями ему там будет непросто. Терзают смутные сомнения. Отставка Гаджиева с поста президента тоже вызывает большое удивление. Состав не на вылет, но, наверное, надо как-то иначе укрепляться. Возможно, с новым председателем совета директоров вновь придут большие деньги.

— Прошла информация, что арабская компания может купить «Ротор». Инвестиционные возможности российского футбола в целом расширяются?

— Почему бы и нет. Конечно, к этому отношусь позитивно. Футбол все более становится большим бизнесом, Россия не исключение.

— Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. Пошел на понижение после российских клубов?

— У него в Беларуси всегда все было «в шоколаде», как говорится. Если сейчас принял такое решение, значит есть какие-то серьезные планы. Эта сборная, как и Казахстана, скажем, команды далеко не европейского уровня. Но по качеству игроков они должны добиваться большего и создать сборные там можно. Главное, чтобы все от первых лиц государства до игроков были проникнуты идеей. Гончаренко может с этим справиться.

— Плавно к международным новостям. Люка Шевалье в Суперкубке Франции показал, что тоже умеет отбивать пенальти. Матвей Сафонов после травмы вновь вернется на лавку?

— Матвей молодец. Но я бы пожелал ему другой судьбы, он должен играть в каждом матче. Попал под Доннаруму сначала, сейчас вот так. Сафонов по характеру — первый номер. Будет очень трудно вернуться. «ПСЖ» — не его вариант.

— По сути ноунейм Лиам Росеньор возглавил «Челси». Риск, или нормальная практика доверия к молодым неординарным тренерам?

— Для меня загадка, как эти люди попадают в такие клубы. Решать задачу сегодня, или завтра от него требуется? Я бы понимал, приди он с группой своих игроков, но в Европе такое невозможно. Здесь чисто угайдайка тем более в такой период «Челси».

— В «МЮ» уволили Рубена Аморима даже не представляя, кто придет на его место. Стоило торопиться?

— Опять-таки не понимаю, почему освобождают тренера, который, казалось, вот-вот стрельнет. Приглашали, ждите. Что-то пошло от игроков, возможно.

— О финале Суперкубка Испании. Почему так изменилось соотношение сил всего через 2,5 месяца после убедительной по игре победы «Реала» в чемпионате?

— Почему в обороне 5 защитников оказалось? Вопрос психологии. Тренер не справился. Проиграл не «Реал», а он. Вроде бы Винисиус сам попросил замену, но в это не слишком верится. Такой гол, как он забил придает силы, чтобы играть до конца. Ну и, конечно, Каррерас с линии вратарской, еще кто-то (Тчуамени головой — прим. ред.) в компенсированное время. Такие надо забивать!

— В хорошо вам знакомом Кубке Африки остались четыре сборные. Кто главный фаворит?

— Как ставил на Марокко, так и ставлю. После вылета Камеруна для меня этот турнир по понятным причинам стал менее интересным. Досадно. Но всегда с ними в последние годы что-то не то случается, хотя потенциал игроков богатейший.