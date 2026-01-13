Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

Александр Мостовой globallookpress.com

«Ходили слухи, что было какое‑то недовольство Рахимовым в "Рубине". Но с таким стабильным составом, одним из лучших нападающих РПЛ Даку команда должна быть в восьмёрке с любым тренером, и она там находится. Возможно, от Рахимова ожидали большего в этом сезоне», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

На момент зимней паузы в Российской Премьер-Лиге команда из Казани занимает седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 23 очка в 18 матчах.