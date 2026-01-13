Полузащитник Дмитрий Баринов выступил с обращением в адрес болельщиков «Локомотива» после своего перехода в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Дорогие друзья!

Вы знаете меня — я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И давно хотел, чтобы наконец появилась определённость в моей жизни.

Ещё в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своём решении, понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя.

Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали "переговоров". Новому же руководству хочу пожелать только удачи — им предстоит большой путь.

Без сомнений скажу, что это самое сложное решение в моей жизни. Я пришёл в "Локомотив" в 15 лет, сейчас мне 29. За это время мы выиграли чемпионство, брали Кубки и Суперкубок. Я говорю огромное спасибо каждому, кто был рядом со мной, каждому тренеру и всем партнёрам по команде, персоналу команды и клуба. Всем, кто был на моем пути и в моей жизни. И, конечно, главное и самое важное — спасибо болельщикам.

Да, мне неприятно, когда читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на своё мнение и эмоции. Но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы: за "Стальной рельс", за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас её не переписывать. Я не Иуда и не предатель.

Да, принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном — "Локомотив" и болельщики навсегда в моём сердце», — написал Баринов в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, что полузащитник подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года. Баринов будет выступать за армейцев под 6-м номером.