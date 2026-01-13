Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов продолжит карьеру в ЦСКА.

Дмитрий Баринов www.fclm.ru

«Благодарим Диму за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения.

Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провёл за "Локо" 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка, а последние сезоны был капитаном», — написала пресс-служба железнодорожников.

В этом сезоне 29-летний опорник сыграл 17 матчей в РПЛ, забил в них 3 гола и сделал 6 ассистов.

В новом клубе Баринов будет играть под №6, а контракт заключен до лета 2029 года.