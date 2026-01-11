Обозреватели ESPN Сэм Марсден и Алекс Киркланд анализируют расстановку сил перед финалом Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Барселона» и «Реал» встретятся во втором «Эль-Класико» сезона — в финале Суперкубка Испании, который в воскресенье пройдет в Саудовской Аравии. На кону — первый национальный трофей кампании.

Действующие обладатели трофея, каталонцы, уверенно вышли в финал, разгромив в среду «Атлетик» со счетом 5:0. «Реал» присоединился к ним сутки спустя, добыв нервную победу 2:1 над «Атлетико».

Это уже четвертый год подряд, когда команды встречаются на этой стадии. И хотя для обоих клубов Суперкубок по-прежнему уступает по значимости Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубку Короля, в последние годы он стал важным индикатором того, чего ждать во второй половине сезона.

Победители четырех последних розыгрышей — «Реал» (2022 и 2024) и «Барселона» (2023 и 2025) — использовали успех в Суперкубке как трамплин для последующей победы в Ла Лиге.

Обозреватели ESPN Сэм Марсден и Алекс Киркланд разбирают ключевые интриги перед финалом на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити» в Джидде.

Вернулся ли импульс «Эль-Класико» на сторону «Барселоны»?

В прошлом сезоне «Барселона» полностью доминировала над «Реалом», выиграв все четыре очные встречи и оформив национальный требл под руководством Ханси Флика.

Однако в октябре маятник, казалось, качнулся в сторону Мадрида: Хаби Алонсо, проводивший свое первое «Эль-Класико» в роли главного тренера, привел «сливочных» к победе 2:1, после которой «Реал» оторвался на пять очков в таблице Ла Лиги.

«Реал» — «Барселона» globallookpress.com

С тех пор ситуация вновь изменилась. Пока «Реал» действует нестабильно, «Барселона» выдала серию из девяти побед подряд во всех турнирах и вышла вперед на четыре очка в чемпионской гонке.

При этом остается ощущение, что команда еще не демонстрирует свой максимум — Флик критиковал игру в победном дерби с «Эспаньолом» (2:0) в минувшие выходные. Зато разгром «Атлетика» со счетом 5:0 в середине недели наглядно показал, насколько разрушительной может быть атака «Барсы», когда у нее все получается.

Прогресс каталонцев напрямую связан с возвращением ключевых игроков. Рафинья, оформивший дубль в матче с «Атлетиком», добавил скорости и агрессии впереди; Педри вернул контроль в центре поля; а Жоан Гарсия не раз выручал команду в обороне, демонстрируя феноменальные сейвы.

В воскресном финале не смогут сыграть лишь давно травмированные Гави и Андреас Кристенсен. Поэтому «Барселона» подходит к решающему матчу не только в лучшей форме за весь сезон, но и с самым здоровым составом за последние месяцы.

— Сэм Марсден

Алонсо под давлением. Что для него будет означать поражение — и что победа?

В Мадриде тренеров оценивают по трофеям, а этот — первый в сезоне. «Это турнир, в котором мы сейчас играем, а значит, он самый важный, — сказал Алонсо в среду, перед полуфиналом. — В общей иерархии он четвертый, но именно за него мы боремся прямо сейчас, поэтому он — абсолютный приоритет».

Хаби Алонсо globallookpress.com

После домашнего поражения от «Сельты» (0:2) 7 декабря Алонсо, по его собственным ощущениям, был близок к отставке. Затем последовало и поражение от «Манчестер Сити», однако серия из пяти побед подряд несколько стабилизировала его положение.

Впрочем, во всех этих матчах — даже в разгроме «Бетиса» (5:1) на прошлых выходных и в полуфинале Суперкубка против «Атлетико» — игра команды в той или иной степени оставляла вопросы.

Прошлогоднее поражение от «Барселоны» со счетом 2:5 в финале Суперкубка стало началом конца для предшественника Алонсо — Карло Анчелотти.

Это было не первое и не последнее поражение «Реала» от каталонцев в том сезоне, но, пожалуй, самое болезненное. Команда буквально рассыпалась за считанные минуты, пропустив четыре мяча подряд и полностью потеряв контроль над матчем.

В таком статусном финале, да еще перед международной аудиторией, подобное клуб терпеть не собирался. Уход Анчелотти стал неизбежным. И если в воскресенье «Реал» покажет что-то похожее, Алонсо будет невероятно сложно — если вообще возможно — восстановить позиции.

Это не значит, что увольнение последует немедленно, но спасти ситуацию сможет лишь радикальный перелом во второй половине сезона и победы в крупных турнирах. В противном случае Алонсо рискует повторить судьбу своего предшественника.

— Алекс Киркланд

Килиан Мбаппе вернулся в заявку «Реала». Что это меняет?

Алонсо сообщил об этом почти мимоходом — словно между делом — на послематчевой пресс-конференции в четверг вечером. «Килиан летит с командой завтра, — сказал он с улыбкой. — Самочувствие хорошее, и, как и любой другой игрок, если он в заявке, значит, может выйти на поле».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Растяжение связок левого колена не позволило Мбаппе сыграть в первых двух матчах «Реала» в 2026 году. В каком именно состоянии он сейчас — до конца не ясно, но если верить словам Алонсо, в воскресенье француз готов помочь команде.

Для «Реала» это однозначно хорошая новость.

Мбаппе — лучший игрок мадридцев. Его 29 голов в этом сезоне говорят сами за себя. Да, 21-летний Гонсало Гарсия ярко заявил о себе хет-триком в матче с «Бетисом» на прошлых выходных, но против «Атлетико» он был куда менее заметен, не нанеся ни одного удара за 90 минут.

С Мбаппе «Реал» становится куда опаснее, а его статистика против «Барселоны» — несмотря на непростое начало прошлого сезона, когда в первом «Эль-Класико» он восемь раз оказался в офсайде, установив личный антирекорд, — выглядит обнадеживающе.

На счету Мбаппе уже шесть голов в пяти «Эль-Класико». Именно он открыл счет в прошлогоднем финале Суперкубка, когда на пятой минуте казалось, что игра начинает складываться в пользу мадридцев.

Конечно, один Мбаппе не делает «Реал» сильной командой сам по себе. Но в Ла Лиге именно на него приходится 44% всех голов команды. Его возможное возвращение — веский повод для улыбки Алонсо.

— Алекс Киркланд

Благословенная головная боль Флика в атаке

На протяжении значительной части сезона состав команды Флика фактически определялся сам собой из-за травм, но теперь ситуация изменилась.

Немецкий тренер получил редкую роскошь — выбор из целой группы атакующих футболистов, каждый из которых в последние недели успел проявить себя. Это дает Флику возможность выпускать со скамейки тех, кто способен перевернуть игру.

Роберт Левандовский, Алехандро Бальде, Дани Ольмо и Педри globallookpress.com

Именно вышедшие на замену Фермин Лопес, Дани Ольмо и Роберт Левандовский решили исход встречи с «Эспаньолом» на прошлой неделе.

Против «Атлетика» помощь со скамейки не понадобилась — к перерыву «Барса» вела 4:0, — но при необходимости Флик мог бы бросить в бой Ольмо, Левандовского, Маркуса Рашфорда или Ламина Ямаля, чтобы окончательно дожать соперника.

Ямаль остался в запасе в том полуфинале лишь из-за проблем с желудком накануне игры. Ожидается, что против «Реала» он вернется в стартовый состав. Вингер сборной Испании — лучший в команде по системе «гол+пас» в этом сезоне (19 результативных действий).

Он один из шести игроков, набравших больше десяти результативных баллов — Рашфорд, Ферран Торрес, Фермин, Рафинья и Левандовский тоже преодолели эту отметку.

Так кого же выберет Флик на «Эль-Класико»? На флангах с большой долей вероятности выйдут Рафинья и Ямаль, за позицию центрфорварда поборются Ферран и Левандовский, а под ними расположится либо Фермин, либо Ольмо. При этом Рафинья уже играл и на позиции «десятки», что открывает путь Рашфорду в стартовый состав на левом фланге.

Такое изобилие вариантов заставит Алонсо гадать с расстановкой соперника вплоть до стартового свистка.

— Сэм Марсден

Справится ли импровизированная оборона «Реала»?

В последние 20 минут матча с «Атлетико», когда «Реал» удерживал шаткое преимущество 2:1, линия обороны мадридцев выглядела так: Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Альваро Каррерас и Ферлан Менди.

Иначе говоря — полузащитник, еще один полузащитник, левый защитник на позиции центрального и вечно травмированный левый защитник, проводивший лишь третий матч в сезоне.

Федерико Вальверде и Орельен Чуамени globallookpress.com

Каким-то образом эта конструкция сработала, и «Реал» дотерпел до победы. Но в преддверии «Эль-Класико», где обороне предстоит сдерживать Рафинью, Ямаля и компанию, такой расклад вряд ли внушает оптимизм.

Антонио Рюдигер, который, несмотря на повреждение, стремился сыграть в четверг, почти наверняка пропустит финал. Дин Хёйсен не был признан готовым даже на минуту против «Атлетико». Эдер Милитан выбыл надолго. Рауль Асенсио, скорее всего, будет доступен, но с кем именно он составит пару в центре защиты — вопрос открытый.

Это может быть Каррерас, который выглядел неплохо, когда его ставили в эту зону, или Чуамени — но тогда в полузащите образуется дыра. Так или иначе, самым важным игроком «Реала» в воскресенье, вероятно, станет человек, привыкший творить чудеса в финалах, — вратарь Тибо Куртуа.

— Алекс Киркланд

Стала ли оборона «Барселоны» надежнее?

Если опираться исключительно на цифры, можно сказать, что «Барселона» прибавила в обороне, однако говорить о каких-то радикальных изменениях пока преждевременно.

В 19 матчах Ла Лиги каталонцы пропустили 20 мячей — больше, чем любая другая команда из топ-5. В Лиге чемпионов — 11 голов в шести встречах, где соперники раз за разом находили пространство за высокой линией обороны.

Жюль Кунде globallookpress.com

И все же сейчас у «Барсы» серия из пяти «сухих» матчей подряд во всех турнирах — впервые с 2020 года. Более продолжительная серия была лишь в 2016-м, когда команда не пропускала восемь игр кряду.

Возможно, наконец-то сыграла роль стабильность в защитной линии. В последние недели Флик чаще всего выбирает четверку Жюль Кунде — Пау Кубарси — Жерар Мартин — Алехандро Бальде, хотя в матче с «Атлетиком» вместо Мартина вышел Эрик Гарсия и, по всей видимости, сохранит место в составе и против «Реала».

Но главное изменение — возвращение в строй вратаря Жоана Гарсии. В этих пяти матчах — четыре из них он провел сам, один сыграл Марк-Андре тер Стеген — показатель xG против «Барсы» составил 5.57.

Основная его часть пришлась на три последние встречи: с «Вильярреалом» (1,69), «Эспаньолом» (1,6) и «Атлетиком» (1,75), где Гарсия был по-настоящему великолепен. Его сейв после удара Пере Мильи в дерби с «Эспаньолом» уже можно смело называть одним из лучших в сезоне.

«Мне остается только поблагодарить Жоана за такую игру», — с облегчением сказал Флик после того, как «Барселона» вырвала победу в концовке.

— Сэм Марсден

Прогнозы

Киркланд: Октябрьская победа «Реала» в «Эль-Класико» должна была стать началом нового этапа, но теперь она скорее выглядит ложным рассветом. Если мадридцы не сыграют в разы лучше, чем в четверг, их ждет уверенное поражение. «Барселона» — «Реал» 3:1.

Марсден: Когда «Эль-Класико» заранее выглядит столь односторонним, нередко все складывается наоборот, но здесь трудно идти против логики. В последние годы этот матч стабильно дарит много голов, так что будем надеяться на продолжение традиции. «Барселона» — «Реал» 4:3.