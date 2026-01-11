Агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев отреагировал на новость о том, что россиянин хочет покинуть турецкий клуб.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Никак не отреагировал на новость о возможном уходе Джикии из "Антальяспора". Частенько бывает, что подобные ресурсы просто пишут новости ради кликабельности, которые ничем не подтверждены.

На сегодняшний день надо говорить о том, что Георгия все устраивает. Он себя комфортно чувствует как в коллективе, так и в целом. От Георгия точно не исходило желание покинуть клуб.

Довольно ли руководство? У нас нет другой информации. Мы хорошо общаемся с руководством. Если бы у них появились какие‑то другие мысли, мы бы обязательно обсудили это. На сегодняшний день информация о возможном уходе не соответствует действительности», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

В текущем сезоне турецкой Суперлиги 32-летний Джикия принял участие в 12 матчах и забил два мяча.